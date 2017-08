Hörakustiker punkten mit Beratung und Nähe: Patientenbefragung der IKK Südwest überprüft die Versorgung mit Hörsystemen (FOTO)

Mainz (ots) -Im Zeitraum vom 17. Mai bis 22. Mai 2017 führte die IKK Südwestgemeinsam mit der biha eine Befragung von Hörsystemträgern zurZufriedenheit mit der Versorgung durch. Die Ergebnisse dokumentierenhöchste Qualität bei der Hörsystemversorgung, garantiert durch dieHörakustiker und die IKK.137 Versicherte von 430 Angefragten antworteten und gaben wichtigeHinweise zu Qualität, Beratung und zu den Auswahlkriterien für dieAnschaffung ihres Hörsystems. Das Versorgungsgebiet der IKK Südwestumfasst sowohl den ländlichen Raum als auch große und kleine Städte.Somit spiegelt die Umfrage ein sehr gutes Mittel derGesamtbevölkerung wider.Intensive Fachberatung direkt vor OrtModerne Hörsysteme sind multifunktionale Mini-Computer. Doch jeweiter die Technik voranschreitet, desto mehr wird eine intensive undindividuelle Beratung nötig. Das bestätigen die Versicherten. Sievertrauen bei der Wahl des Hörakustikers auf die Empfehlungen aus demBekannten- und Familienkreis (36 %). Da Familie und Freunde in derRegel nicht weit entfernt vom eigenen Wohnort leben, findet dieHörhilfeversorgung meist im regionalen und nahen Umfeld statt. Beider Versorgung vor Ort arbeiten die biha, die IKK Südwest alsregionale Krankenkasse und die Hörakustiker in Rheinland-Pfalz,Hessen und dem Saarland partnerschaftlich zusammen.87 % machen die Wahl des Hörsystems von der sehr guten Beratungdes Hörakustikers wie auch von dessen Empfehlung abhängig. Der Preisspielt mit 33 % eine untergeordnete Rolle bei der Versorgung. Mit 4 %ist der Arzt als Ratgeber auf dem hinteren Rang.Befragt nach der Güte der Beratung durch den Hörakustiker und zurQualität der letztlich gewählten Versorgung zeigen sich die Kundensehr zufrieden:Nach einer geduldigen, intensiven und individuellen Beratung, beider in der Regel mehrere Produkte in aller Ruhe (zwischen 4 Tagen undmehreren Wochen) getestet werden konnten, erreichen die Hörakustikereinen Zufriedenheitswert mit der Beratung von 8,8 (Skala 1-10).Umgerechnet in Schulnoten wäre dies eine 1- bis 2. Auch dieletztendlich ausgewählten Hörsysteme erfüllten mit 8,1 von 10 diehohen Erwartungen.Regelversorgung oder private AufzahlungBei der Wahl der passenden Hörsysteme wollen neben derindividuellen Hörsituation natürlich auch die Funktionen, das Designund mitunter auch anfallende Zusatzkosten wohl bedacht sein. Auf dieFrage, ob eine aufzahlungsfreie Versorgung angeboten wurde - diekomplett von der Krankenkasse getragen wird - bejahten das 91 %. Von137 Versicherten wurde lediglich 6 Personen keine aufzahlungsfreieVersorgung angeboten oder sie erinnerten sich nicht mehr daran.Trotzdem entschieden sich 62,7 % für eine aufzahlungspflichtigeVersorgung.Weiterhin unterscheidet die Befragung zwischen aufzahlungsfreierRegelversorgung, einer Aufzahlung bis 500 Euro pro Ohr und einerprivaten Eigenbeteiligung bis 1.000 Euro und mehr als 1.000 pro Ohr.Der Hörsystemträger investiert hier individuell:37,29 % der Befragten wählten ein zuzahlungsfreies Modell, 12,7 %beteiligten sich bis 500 Euro pro Ohr privat. Da ein Hörsystem denVersicherten in der Regel für die nächsten sechs Jahre begleitet,leisteten sich 11,8 % bis 1.000 Euro pro Ohr für ihr Wunschsystem.Mehr als 38 % waren sogar bereit, privat mehr als 1.000 Euro pro Ohrfür eine außerordentliche und innovative Hörsystemversorgungaufzuwenden.Bei Entscheidungen zur Hörsystemversorgung spielen nicht nurfunktionale, gesundheitliche oder preisliche Aspekte eine Rolle:Die Anschaffung des (ersten) Hörsystems bedeutet, seinenHörverlust anzuerkennen. Ein kleines, im Ohr fast unsichtbaresModell, das zudem über Extras wie eine Freisprech- oderErinnerungsfunktion verfügen kann, nimmt die ersten Berührungsängste.Die Qualität der Hörsysteme und die Arbeit des Hörakustikers kanndann vollends überzeugen. Auch ein generelles Markenbewusstsein indiesem sensiblen Bereich entscheidet manchmal mit. Kunden fragen oftgleich nach aufwendigeren Systemen und interessieren sich - trotzvorheriger Information - weniger für aufzahlungsfreie Modelle.Demnach ist ein Mehr an Funktionalität wie Konnektivität (bspw. viaBluetooth), an Ästhetik oder Komfort den meisten Befragten eineEigenbeteiligung von mehr als 1.000 Euro wert."Uns als Krankenkasse ist wichtig, dass Hörakustiker aufzuzahlungsfreie Geräte hinweisen. Wenn dann Komfort und Qualitätüberzeugen, ist ein höherwertiges Gerät auch aus unserer Sichtsinnvoll", so IKK-Vorstand Roland Engehausen.Marianne Frickel, Präsidentin der biha, freut sich ebenfalls sehrüber die positiven Antworten: "Das ist ein großartiges Ergebnis. DieVersicherten der IKK Südwest bestätigen die hochqualitative undindividuelle Hörsystemversorgung durch die Hörakustiker. Ergebnissezwischen sehr gut und gut bei einem mit großer Sensibilität zuhandhabenden Medizinprodukt belegt die ausgezeichnete Arbeit derHörakustiker bei der Beratung und der Versorgung."Transparente Zusammenarbeit für die RegionIn regelmäßigen Abständen führt die IKK Südwest Online-Befragungenzur Kundenzufriedenheit durch. Als regionale Innungskrankenkasse mitWurzeln im Handwerk erfolgt eine enge Zusammenarbeit mitGesundheitshandwerkern und Organisationen wie der Bundesinnung derHörakustiker. Roland Engehausen dazu: "Uns ist die Meinung unsererVersicherten wichtig, denn wir wollen nah dran sein an unseren Kundenund erfahren, was sie bewegt und wie wir uns stetig in ihrem Sinneweiter verbessern können. Auch im Rahmen unserer Kampagne#vonherzensicher holen wir uns Kunden-Feedback ein, um unser Angebotzur Patientensicherheit weiter gezielt auszubauen. Mit der biha habenwir hier einen engagierten Partner an der Seite."HintergrundAktuell betreut die IKK mehr als 650.000 Versicherte und über90.000 Betriebe in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland.Versicherte und Interessenten können auf eine persönliche Betreuungin unseren 19 Geschäftsstellen in der Region vertrauen. Darüberhinaus ist die IKK Südwest an sieben Tagen in der Woche rund um dieUhr über die kostenfreie IKK Service-Hotline 0800/0 119 119 oderwww.ikk-suedwest.de zu erreichen.Mit 6.200 Hörakustiker-Betrieben und ca. 14.500 Hörakustikernversorgt das Hörakustiker-Handwerk bereits ca. 3,5 Millionen Menschenin Deutschland mit qualitativ hochwertigen, volldigitalenHörsystemen. Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha) KdöR vertrittdie Interessen der Hörakustiker in Deutschland. 