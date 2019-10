Hörakustik bietet vielzählige Perspektiven / Duale Ausbildung statt Studium

Mainz (ots) - Jedes Jahr stehen die Abiturienten nacherfolgreichem Schulabschluss vor der Wahl, eine Ausbildung zu machenoder ein Studium zu beginnen. Die akademische Ausbildung genießthohes Ansehen, daher entscheiden sich viele für das Studium.Was viele nicht wissen: Auch eine Berufsausbildung ist für jungeMenschen ein sehr guter Start in das Berufsleben und bietetvielfältige Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Die dualeAusbildung im Hörakustiker-Handwerk gibt den Auszubildenden vonAnfang an die Gelegenheit, neben der Theorie - die zentral am CampusHörakustik vermittelt wird - auch praktische Erfahrungen in denAusbildungsbetrieben zu sammeln. Sie ist eine vielseitige, spannendeund zukunftssichere Wahl. Und man verdient ab dem ersten Lehrjahrsein eigenes Geld.Erst kürzlich hat die Bundesregierung beschlossen, dieMeisterpflicht für viele Handwerksberufe wieder einzuführen, um dieQualität und die Qualifizierung sicherzustellen. Meisterpflichtbedeutet, dass sich nur Handwerker selbstständig machen und ausbildendürfen, die über einen Meistertitel verfügen. Da Hörakustiker direktam und mit dem Menschen arbeiten, gilt das Hörakustik-Handwerk als"gefahrengeneigt", und hat seit jeher Meisterpflicht undMeisterpräsenz. Das ist gelebter Verbraucherschutz.Auch international soll zukünftig klarer erkennbar werden, dassdie berufliche Aus- und Weiterbildung den gleichen Stellenwert hatwie ein Studium. Das neue Berufsbildungsgesetz sieht deshalb vor, dieWertschätzung der handwerklichen Ausbildung in Deutschland durch dieEinführung international besser vergleichbarer Titel, wie dem'Bachelor professional', der dem Meistertitel gleichgestellt seinwird, zu stärken.Der 'Bachelor professional' als ergänzende Bezeichnung zumbisherigen Meister kann nur von Vorteil sein. HandwerklicheAusbildungsabschlüsse bringen hohe Wertschätzung mit sich, beinhaltenanspruchsvolle Herausforderungen und bieten jungen Menschen einesinnvolle und interessante Alternative zum Hochschulstudium.Im Hörakustiker-Handwerk haben die Auszubildenden meist schon zumZeitpunkt ihrer Gesellenprüfung einen unterzeichneten Arbeitsvertragin der Tasche, nicht selten bei ihrem Ausbildungsbetrieb. DieAusbildung zum Hörakustiker bietet zudem die Möglichkeit, am CampusHörakustik in Lübeck eine akademische Laufbahn zu beschreiten, auchohne Abitur. Mit dem Gesellenbrief stehen also allenHörakustikgesellen alle Möglichkeiten offen. Gerade die Hörakustikist Paradebeispiel für ein durchlässiges Berufsbild. So ist dieBerufswahl am Ende der Schulzeit keine Einbahnstraße, sondern lässtden jungen Menschen vielfältige Möglichkeiten, sich ganz nach ihrenVorstellungen und Wünschen weiterzuentwickeln.Neben der bereits erwähnten akademischen Laufbahn sind auchzahlreiche Weiterbildungen und Spezialisierungen, wie z.B. zumPädakustiker (Hörakustik für Kinder) möglich.Hintergrund zum Hörakustiker-Handwerk In Deutschland gibt es etwa5,4 Millionen Menschen mit einer indizierten Schwerhörigkeit. Tendenzsteigend. Schwerhörigkeit zählt zu den zehn häufigstengesundheitlichen Problemen. Mit rund 6.600 Hörakustiker-Betrieben undca. 15.000 Hörakustikern versorgt das Hörakustiker-Handwerk bereitsca. 3,7 Millionen Menschen in Deutschland mit qualitativhochwertigen, volldigitalen Hörsystemen. Die Bundesinnung derHörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen der Hörakustiker inDeutschland.Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch fürdie begleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen undNachstellungen der Hörsystemfunktionen zuständig. Daneben organisierter - wenn der gesetzliche Anspruch besteht - die Kostenübernahmedurch die gesetzlichen Krankenversicherungen und steht für Wartungund Reparaturen der Hörsysteme bis zu einem gewissen Grad zurVerfügung. Darüber hinaus berät er zu Gehörschutz und speziellemtechnischen Zubehör. Der Hörakustiker verfügt über theoretischesWissen aus der Akustik, Audiologie, Psychologie und Hörsystemtechnikund über praktische Fertigkeiten zur Audiometrie.Pressekontakt:Dr. Juliane Schwoch (biha), schwoch@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuell