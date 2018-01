Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Philippa Gregory ist eine wahre Meisterin ihres Fachs: Kaum jemandkennt sich so gut in der Geschichte der britischen Königshäuser des15. und 16. Jahrhunderts aus wie sie, und schafft es gleichzeitig,diese in spannende Romane umzusetzen. Auch in "Wolfsschwestern - DasErbe der Tudors" lässt sie viele historisch belegten Fakten mitFiktion verschmelzen: Aus der Sicht von Margaret Tudor erzählt sieüber die wechselvollen Beziehungen zu ihrer Schwägerin Katharina undihrer jüngeren Schwester Mary. Mario Hattwig mit unserem Hör-Tipp derWoche.Sprecher: November 1501 auf Baynards Castle in London: Die12-jährige Margaret Tudor, älteste Tochter des englischen KönigsHenry VII., ist ziemlich eifersüchtig auf die spanische PrinzessinKatharina von Aragón. Denn die wird schon bald ihren älteren BruderArthur heiraten und damit im Rang über ihr stehen. MargaretsGroßmutter wirkt zwar noch beruhigend auf sie ein...O-Ton 1 (Wolfsschwestern, 15 Sek.): "Du bist als Nächste an derReihe", verheißt sie mir lächelnd. "Man sagt, eine Hochzeit ziehteine weitere nach sich." "Ich werde nicht so weit reisen müssen wiePrinzessin Katharina", sage ich. "Ich werde zu Besuch heimkommenkönnen." "Das wirst du."Sprecher: Für Margaret bleibt Katharina aber trotzdem einearrogante Zicke. Und auch die Beziehung zu ihrer kleinen SchwesterMary ist von Missgunst geprägt.O-Ton 2 (Wolfsschwestern; 15 Sek.): Mary ist zwar von allen fürihre Schönheit und ihre Talente gepriesen, aber ihre Verlobung mitKarl von Kastilien ist noch nicht beschlossen. Und wenn sie wirklichzustande kommt, dauert es noch jahrelang, bis Mary ihn heiraten undden Habsburgern einen Sohn schenken kann.Sprecher: Als Arthur allerdings krank wird und stirbt, scheintdies Margaret - inzwischen Königin von Schottland - und ihre beidenRivalinnen zumindest ein kleines bisschen zusammenzuschweißen:O-Ton 3 (Wolfsschwestern, 30 Sek.): Ich lege die Arme um Katharinaund Mary, und wir stecken die Köpfe zusammen wie zu einem Schwur."Freundinnen für immer und immer", sagt Mary feierlich. "Wir sind dieTudorschwestern", bekräftigt Katharina, obwohl sie offensichtlichkeine ist. "Zwei Prinzessinnen und eine Königin", ergänze ich.Katharina lächelt mir zu, und ihre Augen glänzen. "Ich bin mirsicher, eines Tages werden wir alle drei Königinnen sein", sagt sie.Sprecher: So kommt es tatsächlich: Mary wird Königin vonFrankreich und Katharina Königin von England, indem sie Margaretsjüngeren Bruder heiratet, der als Henry VIII. in die Geschichteeingehen wird. Margaret ist entsetzt und von Eifersucht geradezuzerfressen. Archibald, Margarets neuem Gatten, den sie nach dem Todihres ersten Mannes gereiratet hat, reicht's jedenfalls.O-Ton 4 (Wolfsschwestern, 06 Sek.): "Es geht nicht um Mary undKatharina. Es geht nicht um die Rivalität zwischen drei törichtenFrauen! Es geht hier um Schottland, Herrgott!"Abmoderationsvorschlag:Ränkespiele, Intrigen, Macht - Philippa Gregory zeichnet ein nichtgerade sympathisches, aber starkes und glaubwürdiges Bild vonMargaret Tudor, über die die Geschichtsschreibung nicht gerade vielüberliefert hat. "Wolfsschwestern - Das Erbe der Tudors" gibt's alsungekürzte Hörbuch-Fassung bei Audible zum Download. Weitere Infosdazu finden Sie unter audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel: 0176 - 62 188 239silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell