Meik Wiking hat den besten Job der Welt: Er leitet dasKopenhagener Institut für Glücksforschung und untersucht dort, wasMenschen glücklich macht. Und wo könnte er das besser tun, als ineinem der glücklichsten Länder der Welt. Schließlich führten dieDänen jahrelang unangefochten die Rangliste des "World HappinessReports" an. Aktuell haben die Norweger sie zwar überholt, aber wieMeik Wiking rausgefunden hat: Dank "Hygge" werden die Dänen sichbestimmt bald schon wieder Platz eins zurückerobern.

Alle Nicht-Dänen werden sich jetzt bestimmt erst malfragen: Sagt man eigentlich eher...

O-Ton 1 (Hygge, 19 Sek.): Hügge oder Higge? Oder Hücke? Es spieltkeine große Rolle, wie du Hygge aussprichst. Denn, um einen dergrößten zeitgenössischen Philosophen - Pu der Bär - zu der Frage zuzitieren, wie man ein besonderes Gefühl ausspricht: 'Man spricht esnicht aus, man fühlt es.'

Wobei wir auch schon gleich bei der nächsten Fragewären: Was bitteschön ist Hygge eigentlich genau? Da sind sich lautGlücksforscher Meik Wiking selbst die Dänen ganz schön uneinig:

O-Ton 2 (Hygge, 24 Sek.): Die Definitionen reichen von einer'Kunst der Innigkeit' über die 'Gemütlichkeit der Seele' und'Abwesenheit jeglicher Störfaktoren' bis hin zu 'Freude an derGegenwart beruhigender Dinge', 'gemütliches Beisammensein'. 86Prozent aller Dänen denken bei 'Hygge' zuerst an etwas Heißes zutrinken. Tee, heiße Schokolade, Glühwein.

Hygge kann aber auch ein warmes Licht und einkuscheliges Sofa sein - oder Picknicken im Sommer. Hauptsache, mankann dabei abschalten und entspannen ...

O-Ton 3 (Hygge, 32 Sek.): Es geht darum, uns zu Hause zu fühlen.Um das Gefühl, in Sicherheit zu sein, abgeschirmt von der Welt, aneinem Ort, wo wir nicht wachsam sein müssen. 'Hygge' ist sowohl einVerb als auch ein Substantiv und ein Adjektiv. Es war so hyggelig,dich zu sehen! Macht euch einen hyggeligen Tag! Das Wort wird soinflationär gebraucht, dass Ausländer auf die Idee kommen könnten,wir litten alle unter einer milden Form des Tourette-Syndroms.Ständig müssen wir feststellen, wie hyggelig alles ist.

Und wenn dann noch Familie oder Freunde mit an Bordsind, wird´s in der Regel ganz besonders hyggelig:

O-Ton 4 (Hygge, 29 Sek.): Vor einiger Zeit habe ich im Dezemberkurz vor Weihnachten mit ein paar Freunden ein Wochenende in eineralten Hütte verbracht. Wir waren müde vom Wandern und saßen imHalbkreis vor dem Feuer, in Pullovern und Wollsocken. Man hörte nurden Eintopf auf dem Herd, das Knistern des Feuers und ab und zu einSchlürfen, wenn jemand von seinem Punsch trank. Dann brach einermeiner Freunde das Schweigen. 'Kann man sich mehr Hygge vorstellen?',fragte er rhetorisch.