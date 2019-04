Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:"Deutschland" und "Liebe" - das sind irgendwie nicht geradeBegriffe, die unbedingt zusammen gehören. German Pünktlichkeit? Ja!German Hausmannskost? Auf jeden Fall! Aber German Liebe? Eher nichtso. Grund genug, diesem Mysterium mal nachzugehen, dachte sich dieReporterin Andrea Hanna Hünniger. Dafür reiste sie quer durch dieRepublik, um sich mit ganz unterschiedlichen Menschen über derenBeziehung zur Liebe und ihre Lebensentwürfe zu unterhalten. ImAudible Original Podcast "German Liebe" wagt sie mit den Hosts TeresaSickert und Daniel Hirsch eine Art Vermessung der Gefühle undLebensmodelle - fernab von Alter, Herkunft und jeglichen Klischees.Oliver Heinze mit unserem Hör-Tipp der Woche.Sprecher: Wie liebt Deutschland? Es dürfte niemanden wirklichüberraschen, dass es DIE EINE Antwort darauf nicht gibt. Nicht allelieben gleich, aber es gibt durchaus Parallelen. Den Alltagstrott zumBeispiel. Ein schwieriges Thema und der Tod vieler Beziehungen.O-Ton 1 (German Liebe, 28 Sek.): "Stell dir einmal vor, du kommstnach Hause. Du wünschst dir einfach nur ein heißes Bad, eine Folgedeiner Lieblingsserie, und Ruhe. Aber dann geht es los:" "Hey, duhast ja schon wieder nicht aufgeräumt." "Ich bringe schließlich dasGeld nach Hause." "Ja, aber dafür beschwerst du dich auch 24/7 überdeinen blöden Job. Hast du mich mal gefragt?" "Und ich habe schontausendmal gesagt: Keine Kartoffeln im Kühlschrank." "Zugespitztwürde ich sagen, so klingen doch viele Beziehungen zwischen zweiMenschen irgendwann."Sprecher: Aber muss es denn wirklich immer der oder die Eine sein?Was wäre, wenn man mehrere Menschen gleichzeitig liebt? So wie es dieKommunarden um Rainer Langhans vor 50 Jahren in Deutschlandsberühmtester Wohngemeinschaft, Kommune 1, vorgemacht haben? Alleindie Vorstellung davon war schon zu viel für die ach so anständigenBürger damals.O-Ton 2 (German Liebe, 18 Sek.): "Wenn ich was zu sagen hätte,würde ich sie abschaffen, ablehnen, und würde ihnen erst einmal dieHaare schneiden lassen und ins Arbeitslager schicken." "Bei Adolf hates sowas nicht gegeben. Das sind Tagediebe. Die sollen arbeiten.""Ja, so dachten Passanten, die 1967 von RBB Fernsehreportern inBerlin befragt wurden."Sprecher: Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zumEstablishment! Sexorgien, Rudelbumsen - das ist der Stempel, den dieKommune 1 bis heute trägt. Dabei war es ganz anders, wie derinzwischen 78-jährige Rainer Langhans im Gespräch mit Andrea HannaHünninger erklärt.O-Ton 3 (German Liebe, 27 Sek.): "Kein Sex? Ich dachte ja immer,in der Kommune 1, da hatten alle Sex, und zwar alle miteinander,immer mit wechselnden Partnern." "Dachte ich auch. Aber Rainer meint,die Kommunarden hätten sich vor den Journalisten erklären müssen. MitRainers Konzept, eine allgemeine Zärtlichkeit, konnten sie aber nichtviel anfangen. Die wollten einfach schreiben, hier wird gebumst.""Dann haben wir gesagt, denn wir wussten schon, sie würden nicht mehrverstehen: Ja, schreibt das halt. Nichts davon haben wir natürlichgemacht."Sprecher: Ist Rainers Konzept von allgemeiner Zärtlichkeitmöglichweise DAS Erfolgsmodell? Wie kann man die freie Liebe planen?Muss man ein spezieller Typ dafür sein? Kann vielleicht auch eineDating-App das Sex- oder auch Liebesleben revolutionieren? Und wiestehen die drei großen Religionen zum Thema Liebe?Abmoderationsvorschlag:Im Audible Original Podcast "German Liebe" erfahren Sie's oder Siekönnen sich zumindest selbst ein Bild davon machen. Die ersten Folgenkönnen Sie sich ab sofort und ganz exklusiv bei Audibleherunterladen. Mehr Infos dazu gibt's auf www.audible.de/tipp.Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell