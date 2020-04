Hör-Geschichten für Kinder: Der NDR jetzt auch auf der Toniebox

Hamburg (ots) - Der Norddeutsche Rundfunk ist jetzt auch in vielen Kinderzimmern auf der Toniebox zu hören. Nach Angaben des Herstellers verfügen 1,5 Millionen Haushalte über dieses onlinefähige Audiogerät (Stand: Januar 2020). Damit lassen sich jetzt auch vom NDR produzierte Hörgeschichten von den Kindern selbstständig abspielen. Das Angebot wird zwei Wochen lang jeden Tag aktualisiert und richtet sich an Kinder ab 5 Jahren.Frank Beckmann, NDR Programmdirektor Fernsehen: "Ungewöhnliche Zeiten erfordern neue Maßnahmen. Mehr als 1,5 Millionen Kinder in Deutschland haben damit die Möglichkeit unsere kindgerechten Hörgeschichten direkt zu erleben."Eine Toniebox kann Geschichten abspielen, die über ein spezielles Onlineportal angeboten werden. Hierfür hat der NDR Hörbücher, Hörspiele und unterhaltsame Kinderpodcasts aus dem Radio zur Verfügung gestellt, die sich speziell für die Tage zu Hause während der Corona-Zeit eignen. Darunter sind bekannte Produktionen wie "Nils Holgersson", "Die Kleinen Wilden", "SRS Impala - eine Klassenreise zu den Planeten", kurze Wissensclips aus der Reihe "Mikado macht schlau", die Fußball-Geschichte "Das Wunder von Björn" und einiges mehr.Adrian Feuerbacher, NDR Chefredakteur Hörfunk: "Unsere Geschichten und Hörspiele für Kinder werden mit viel Liebe zum Detail produziert und haben eine große Fangemeinde. Wir freuen uns, wenn noch mehr Kinder auf dieses werbefreie Angebot aufmerksam gemacht werden."Die NDR Angebote für die Toniebox sind alle auch in der ARD Audiothek abrufbar. Unter http://www.ardaudiothek.de/ gibt es in dem Podcast-Channel "Mikado: Hörspiele für Kinder & mehr" ein großes und vielfältiges Angebot vom NDR zudem die Angebote der anderen ARD Sender. Alle sind kostenlos, werbefrei und mit jedem internettauglichen Gerät zu hören.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040 / 4156-2300Mail: presse@ndr.de http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6561/4569956OTS: NDR Norddeutscher RundfunkOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell