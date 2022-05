Höllinger präsentiert erstmals alkoholfreie Barsirupe für Erwachsene

Wien (ots) -Aperitivo, Mojito, Tonic: Mix deine Drinks 1:9 – alkoholfrei!Die steigende Nachfrage nach alkoholfreien Getränken für Erwachsene lässt auch die Top-Gastronomie und den Handel aufhorchen. Auf der Getränkekarte und im Supermarkt sucht man bislang oft vergeblich nach geschmacklichen Alternativen. Der österreichische Getränkehersteller Höllinger reagiert auf diesen Trend und lanciert drei innovative Barsirupe, in den Sorten Aperitivo, Mojito und Tonic. Voller Geschmack, ganz ohne Alkohol.Lust auf einen Apéro Spritz während der Mittagspause?Kein Problem! Mit den Barsirupen von Höllinger genießt man bewusst und alkoholfrei – ohne auf den typischen Geschmack zu verzichten. „Im Jahr 2022 ist klar: Eine alkoholfreie Alternative ist mittlerweile ein Muss auf jeder Getränkekarte. Die Zeiten, in denen man mit Wasser anderen beim Cocktailvergnügen zugesehen hat, sind vorbei“, kommentiert Geschäftsführer Gerhard Höllinger, „Wer kennt die Situation nicht: Wenn man mit einer Fruchtsaftschorle in gesellschaftlicher Runde anstoßen möchte und dabei mit fragwürdigen Blicken gemustert wird. Es ist daher höchste Zeit, dass es nun eine Alternative für Erwachsene gibt, die gesellschaftlich anerkannt ist und schmeckt. Gemeinsames Anstoßen soll Freude bereiten, egal ob man Alkohol trinkt oder nicht.“ Erhältlich ist die Höllinger Finest Barkeeper’s Selection sowohl in der Gastronomie als auch im Handel in der hochwertigen 500 Milliliter-Glasflasche. Der UVP liegt bei € 8,99 pro Flasche/500ml.Mindful Drinking: prickelnder Geschmack ohne AlkoholBewusste Ernährung und ein bedachter Alkoholkonsum sind keine Trends mehr, sondern in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen. Das Unternehmen Höllinger, das für seine innovativen, biologischen Produkte bekannt ist, lanciert nun eine alkoholfreie Barsirup-Range. Endkonsument:innen holen sich mit Höllingers Barsirupen das Urlaubsflair direkt nach Hause. Nur ein Teil Sirup, acht Teile Sodawasser, garniert mit einer Scheibe Orange (Aperitivo), Limette (Mojito) oder Zitrone (Tonic) sowie eine Handvoll Eiswürfel ergeben deinen perfekten Sommerdrink, egal ob im Gastgarten, in der Rooftop-Bar oder bei der eigenen Home-Party.Die Zukunft: internationaler ExportGerhard Höllinger und sein Team exportieren ihre Bio-Produktpalette in über 42 Länder. Auch bei der neuen Barsirup-Range ist die Erwartung hoch: „Alkoholfrei ist rund um den Globus ein großes Thema, diese Tatsache wollen wir für uns nutzen. Daher arbeiten wir intensiv mit unseren Partnern, um die Barsirupe auch in Dubai, den USA und Mauritius anbieten zu können. Die Resonanz dazu ist großartig,“ ergänzt Axel Fila, der im Unternehmen für den weltweiten Export zuständig ist. Man darf also gespannt bleiben.Die neuen Sorten auf einem Blick- Höllinger Bio Aperitivo Barsirup, 500 ml Glasflasche- Höllinger Bio Tonic Barsirup, 500 ml Glasflasche- Höllinger Bio Mojito Barsirup, 500 ml GlasflascheÜber HöllingerInnovative und hoch qualitative Bio-Fruchtsäfte – dafür ist Höllinger bekannt. Begonnen hat alles im Jahr 1997, als Gerhard Höllinger den ersten direkt gepressten, naturtrüben Apfelsaft aus steirischen Äpfeln in den österreichischen Lebensmitteleinzelhandel brachte. Die damaligen Grundwerte – Einfachheit, Natürlichkeit & Beweglichkeit – stehen noch heute im Fokus: Einfache sowie köstliche Rezepturen ohne Zusatzstoffe und die Flexibilität auf aktuelle Geschmacks- und Ernährungstrends zu reagieren, verhalfen dem Unternehmen seit jeher zu seinem Erfolg. Heute exportiert Höllinger seine große Palette an hochwertigen Bio-Produkten wie Bio-Fruchtsäfte, Bio-Erfrischungsgetränke, Bio-Schulsäfte, Bio-Sirupe, Bio-Sportgetränke und Bio-Shots in mittlerweile 42 Länder weltweit. Den vollen Geschmack der Natur bringen sie direkt ins Glas – so köstlich wie frisch vom Baum!Pressekontakt:Mag. Lisa RothenHimmelhoch GmbH Text, PR & EventT: +43 650 203 74 11Lisa.rothen@himmelhoch.atOriginal-Content von: Höllinger, übermittelt durch news aktuell