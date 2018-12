"Höhle der Löwen"-Star Frank Thelen fühlt sich als Underdog

Hamburg (ots) - Seinen Eltern bereitete Frank Thelen, 43, Investorder Vox-Gründer-Show "Die Höhle der Löwen", früher große Sorgen."Mein Vater wollte, dass ich zur Telekom gehe und Abteilungsleiterwerde. Er und meine Mutter hatten schlaflose Nächte, weil ich einenanderen Weg eingeschlagen habe und auch mal pleite war", so Thelen imGALA-Interview (Heft 50/2018, ab heute im Handel). "Es gab aberdiesen Moment, als er mich fragte, ob ich denn am Wochenende nachHause komme. Ich meinte: Nein, ich bin auf dem Geburtstag von Renéeingeladen. Gemeint habe ich René Obermann, den damaligenTelekom-Chef. Da wusste mein Vater, dass es nicht so falsch ist, wasich mache."Bis heute fühle er sich allerdings "immer noch als Underdog", sagtder vielfache Millionär Thelen. "Ich bin vom Gymnasium geflogen, habeein abgebrochenes Studium und wenig Allgemeinwissen."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell