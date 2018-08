Höheres Herzinfarkt-Risiko bei Menschen mit Diabetes (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Menschen mit Diabetes haben ein erhöhtes Risiko, einen Herzinfarktzu erleiden. Sowohl Typ-1- als auch Typ-2-Diabetes steigern dieGefahr eines Gefäßverschlusses in den Herzkranzgefäßen - über dietypischen Infarktrisiken wie Bluthochdruck, schlechte Blutfettwerteund Rauchen hinaus. Die Chancen, einen Infarkt zu überleben, stehenmit Diabetes schlechter, wie der Klinikdirektor der Diabetologie amHerz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen in Bad Oeynhausen,Prof. Dr. Diethelm Tschöpe, im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber"erläutert. Er betont aber auch: "Das Risiko lässt sich wirksameindämmen, wenn man rechtzeitig und richtig dagegen vorgeht."Wichtig ist zunächst, das individuelle Gefäßrisiko zu bestimmen.Dafür spielen das Alter und die familiäre Vorgeschichte ebenso eineRolle wie Gewicht, Blutdruck, Cholesterinwerte, Rauchen,Essgewohnheiten und körperliche Aktivität. "Was zählt, ist, dasgesamte Risiko für Herzkreislauf-Erkrankungen wirksam zu senken",sagt Tschöpe. Die optimale Zuckerkontrolle wird dabei zu einemBaustein unter mehreren individuell abzustimmenden Therapiemaßnahmen.Sehr wichtig ist, die verordneten Medikamente regelmäßig zu nehmenund selbst etwas für die Gesundheit zu tun: sich ausreichend zubewegen, gesund zu ernähren, Übergewicht abzubauen und mit demRauchen aufzuhören.Im neuen "Diabetes Ratgeber" schildern Menschen, die einenHerzinfarkt überstanden haben, wie sie die Weichen in ihrem Leben neugestellt haben.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 8/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell