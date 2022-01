Höherer US-Dollar inmitten steigender Treasury-Renditen!

Der US-Dollar hat am Montag in New York im Vergleich zu seinen wichtigsten Gegenwährungen an Wert gewonnen. Grund dafür war die Nachfrage nach sicheren Häfen aufgrund eines Anstiegs von Coronavirus-Fällen in der ganzen Welt sowie erhöhter Treasury-Renditen.

Das ist passiert

In den USA überstieg die Zahl der Covid-Fälle im gleitenden Sieben-Tage-Durchschnitt am Sonntag die Marke von 400.000, was auf die rasche Ausbreitung der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung