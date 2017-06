Höherer Schaden: Staat verlor mindestens 31,8 Milliarden Euro durch Steuertricks mit Aktien

Hamburg (ots) - Der Schaden durch Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfteist für den Staat weitaus größer als bisher bekannt. Das ergebenBerechnungen der Universität Mannheim für das NDR-Magazin "Panorama"(Das Erste), die Wochenzeitung "Die Zeit" und "Zeit Online".Durch solche Aktiengeschäfte rund um den Dividendenstichtag(sogenannte Cum-Cum und Cum-Ex-Geschäfte), deren einziger Zweck dieErzielung von Steuervorteilen war, sind dem Staat nach einerBerechnung der Universität Mannheim seit 2001 mindestens 31,8Milliarden Euro entgangen. Der Finanzwissenschaftler ProfessorChristoph Spengel, der auch als Sachverständiger für denCum-Ex-Untersuchungsausschuss des Bundestags tätig war, hat dazu für"Panorama", "Die Zeit" und "Zeit Online" historische Marktdatenausgewertet. Bei beiden Geschäften geht es im Kern darum, sichKapitalertragsteuer erstatten zu lassen, die einem eigentlich nichtzusteht. "Es ist der größte Steuerskandal in der Geschichte derBundesrepublik", sagt Spengel.Bei Cum-Cum-Geschäften hilft eine inländische Bank einemausländischen Investor dabei, eine Steuerrückzahlung zu ergattern,auf die dieser keinen Anspruch hat. Der Gewinn wird aufgeteilt. DurchCum-Cum Geschäfte sind dem Staat nach der Berechnung Spengels seit2001 mindestens 24,6 Milliarden Euro entgangen, rund 1,5 MilliardenEuro pro Jahr. Cum-Ex-Geschäfte sind damit verwandt, aber weitauskomplizierter. Sie laufen darauf hinaus, dass eine Steuer einmalabgeführt und mehrfach - in der Praxis offenbar bis zu zehn Mal - vomFiskus zurückgefordert wird. Zwischen 2005 und 2012, als dieseGeschäfte unterbunden wurden, entstand den Berechnungen zufolge durchCum-Ex ein Schaden von mindestens 7,2 Milliarden Euro, also vondurchschnittlich gut einer Milliarde Euro pro Jahr. "Der Schadendurch Cum-Ex-Geschäfte dürfte insgesamt noch höher liegen, da sieauch schon vor 2005 getätigt wurden", so Spengel.Das bestätigt auch der frühere Börsenaufseher und hessischeStaatskommissar August Schäfer gegenüber "Panorama", "Die Zeit" und"Zeit Online". Schäfer hatte bereits 1992 in einem geheimen Berichtauf die Praktiken aufmerksam gemacht. Er beschreibt darin vor allemCum-Cum-Geschäfte, warnt aber auch, dass diese so angepasst werdenkönnen, dass es zur "Produktion von doppelten Steuerbescheinigungen"komme. Diese Variante bezeichnet man heute als Cum-Ex. Zusammen, soSchäfer, seien es bereits damals "weit mehr als 500 Millionen D-Markpro Jahr" gewesen. Über den Bericht, sagt Schäfer, wurde auch derdamalige hessische Ministerpräsident Hans Eichel (SPD) informiert.Eichel kann sich auf Nachfrage nicht an den Bericht erinnern. Auchals Bundesfinanzminister habe er von Cum-Cum oder Cum-Ex nichtserfahren. 1998 wurde er Bundesfinanzminister unter Gerhard Schröder.Unterbunden wurden die Cum-Ex-Geschäfte erst 2012, dieCum-Cum-Geschäfte 2016.Berechnungsmethode:Für die Berechnung des Cum-Cum-Schadens hat FinanzwissenschaftlerSpengel die Dividendenzahlungen addiert, die von 2001 bis 2016 vondeutschen Unternehmen an ausländische Investoren geleistet wurden.Legt man einen Kapitalertragssteuersatz von 15 Prozent zugrunde undnimmt an, dass jeder zweite Anleger im Ausland die Cum-Cum-Methodegenutzt hat, ergibt sich der Betrag von 24,6 Milliarden Euro. Spengelhält die Annahme noch für vorsichtig. "Der überwiegende Teil derausländischen Anleger sind institutionelle Anleger, also Banken undFonds. Sie wären schlecht beraten gewesen, die Methode nichtanzuwenden." Den Schaden durch Cum-Ex-Geschäfte von 7,2 MilliardenEuro schätzt Spengel auf Basis von Daten des Wertpapier-AbwicklersClearstream. Sie reichen bis 2005 zurück.Zum Vergleich:Die Schadenssumme von 31,8 Mrd. Euro beträgt deutlich mehr, alsdie Bundesregierung im vergangenen Jahr für die Bewältigung derFlüchtlingskrise ausgegeben hat, und mehr als dreimal so viel, wiedem Bundesfamilienministerium als Etat zur Verfügung steht.Theoretisch hätte der Staat mit dem Geld eine 1200 Kilometer langeAutobahn oder 36 Elbphilharmonien bauen können."Panorama": Donnerstag, 8. Juni, 22.00 Uhr, Das Erstewww.Panorama.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel: 040-4156-2304http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell