Höherer CO2 Preis - Familienbetriebe Land und Forst erneuern Forderung nach Prämie für die CO2 Senke des Waldes (FOTO)

Berlin (ots) - Der Vorsitzende der Familienbetriebe Land und Forst, Max vonElverfeldt, erneuert vor dem Hintergrund des in der Bund-Länder-Rundevereinbarten höheren CO2 Preises seine Forderung nach einer Prämie für die CO2Senke des Waldes. Wenn der Einstieg für die Tonne CO2 bei nunmehr 25 statt 10Euro liegt und schrittweise auf 55 Euro erhöht werden soll, darf die Honorierungder Ökosystemleistung "CO2-Speicherung" des Waldes keine Frage mehr sein. Sohabe das Land NRW diesen Vorschlag zu Recht auf die bundespolitische Ebenegehoben. Bei dem aktuellen Preis eines Zertifikats im Emissionshandel von 25Euro pro Tonne CO2 ergibt dies eine Honorierung dieser Ökosystemleistung von 125Euro pro Jahr und Hektar. Dies sei eine vernünftige Richtschnur, so Elverfeldt.Es gilt jetzt rasch ein verlässliches Modell zu verabschieden, um die Waldbauernfür ihren wichtigen gesellschaftlichen Beitrag mit einer CO2 Prämiekontinuierlich zu unterstützen.Elverfeldt betonte in dem Zusammenhang die Ökosystemleistungen des Waldes. Inseinen Bäumen und Böden sind 2,5 Milliarden Tonnen Kohlenstoff gebunden. Zu dergespeicherten Menge an Kohlenstoff kommen jedes Jahr im Zuge des Waldwachstumsrund 60 Millionen Tonnen CO2 hinzu. Darüber hinaus spart die Verwendung von Holzjährlich rund 66 Millionen Tonnen CO2 und bindet jedes Jahr rund 3 MillionenTonnen CO2 langfristig in Holzprodukten. Damit ist das Cluster Forst & Holz einbedeutender Klimaschützer, der mehr als 127 Millionen Tonnen CO2 und damit rund14 Prozent des jährlichen CO2-Ausstoßes der deutschen Volkswirtschaft bindet.Die Familienbetriebe Land und Forst vertreten die Interessen von Betrieben,hinter denen rund 50.000 Eigentümer, Familienmitglieder und Mitarbeiter stehen.