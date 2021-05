Höhere Preise lassen Gewinn von Kupferkonzern Aurubis steigen

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Rohstoffboom der letzten Monate hat den Kupferkonzern Aurubis auch im zweiten Geschäftsquartal angetrieben.



Das um Metallpreisschwankungen bereinigte operative Ergebnis vor Steuern stieg um 72 Prozent auf 103 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Hamburg mitteilte. Das Konzernergebnis erhöhte sich in gleichem Maße auf 79 Millionen Euro. Der Umsatz nahm um 23 Prozent auf knapp 4,1 Milliarden Euro zu. Aurubis profitierte dabei von einer stark gestiegenen Nachfrage und höheren Metallpreisen. Die Jahresprognose für 2020/21 (per Ende September) wurde bestätigt./nas/jha/