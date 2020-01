Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Mainz (ots) - Über die Kritik an Dumpingpreisen für Fleisch berichtet dasPolitikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 23. Januar 2020, ab20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat Dumpingpreise für Fleisch alsunanständig bezeichnet und den Handel für solche Werbeaktionen kritisiert.Gleichzeitig hat sie nur mäßiges Verständnis für Verbraucherinnen undVerbraucher, die nur nach dem billigsten Stück Fleisch greifen und nicht ansTier denken. Pünktlich zur größten Landwirtschaftsmesse, der Grünen Woche inBerlin, wirbt Klöckner für mehr Wertschätzung für gute Lebensmittel. Dabei hatsie es bisher selbst nicht geschafft, ein verbindliches Tierwohllabel auf denMarkt zu bringen - bisher ist die Teilnahme freiwillig.Landwirte aus Rheinland-Pfalz wie Uwe Bißbort aus Pirmasens, der auf seinem HofSchweine hält, findet den Vorstoß der Ministerin einerseits zwar gut, er hataber anderseits Bedenken, ob die höheren Preise auch bei den Landwirten ankommenund nicht im Handel oder in Großschlachtereien versickern. Wie realistisch alsoist der Vorstoß von Julia Klöckner? "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" macht denFaktencheck.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- "Omas gegen Rechts" - Wie eine engagierte Frau aus Kandel gegenBeleidigungen kämpft- Zur Sache will's wissen: Müllmeister Rheinland-Pfalz - Wie könnteMülltrennung und Recycling verbessert werden?- Warum das Land Spitzenreiter beim Müll ist und es so viele Tückenbei der Mülltrennung gibt- Plastikmüll und gelber Sack - Warum wird eigentlich so wenigAltplastik wiederverwertet?Hierzu zu Gast: Günter Dehoust, Öko-Institut Berlin- IS-Anhängerin aus Idar-Oberstein zurück in Deutschland - Waspassiert mit Rückkehrerinnen und Rückkehrern aus Kriegsgebieten?- Zur Sache Forum: Steuern rauf oder runter?- Zur Sache Pin: Was ist die schwarze Null?- Nach dem Unglück im Sondermüllzwischenlager in Heßheim - Gutachtenzeigt Versäumnisse auf"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen,die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträgeauf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zusehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4499588OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell