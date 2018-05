Höhere Ölpreise sind für Fluglinien keine guten Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "United Continental Holdings":

Jeder weiß, dass hohe Ölpreise schlecht für die Aktien von Fluggesellschaften sind. In der Vergangenheit waren die Gewinnmargen in der Luftfahrtindustrie sowieso gering, und der Verdrängungswettbewerb machte es schwierig, die Ticketpreise so weit anzuheben, dass große Kostensteigerungen ausgeglichen werden konnten.

Im Gegensatz dazu sagte der Analyst Rajeev Lalwani von Morgan Stanley kürzlich, dass steigende Ölpreise für Fluggesellschaften wie American Airlines (WKN:A1W97M), Delta Air Lines (WKN:A0MQV8) und United Continental (WKN:A1C6TV) gut sein könnten. Er argumentiert, dass höhere Ölpreise die Fluggesellschaften ermutigen werden, ihr Kapazitätswachstum und ihre Ausgaben disziplinierter zu gestalten, und dass eine mehrfache Expansion die Auswirkungen der niedrigeren Gewinne überwiegen wird.

Diese Argumentation schien vor ein oder zwei Jahren plausibel. Allerdings haben die Fluggesellschaften ihre Kapazitätspläne als Reaktion auf die gestiegenen Ölpreise nicht wesentlich geändert. Ohne eine gemeinsame Verpflichtung zur Kapazitätsdisziplin unter American, Delta und United werden höhere Ölpreise wohl die Gewinne belasten – und damit die Aktien der Fluggesellschaften reinreißen.

Das Argument ist nicht neu

Das Argument, dass höhere Ölpreise gut für Fluggesellschaften sein könnten, ist nicht neu. Vor zwei Jahren behauptete Analyst Hunter Keay von Wolfe Research, dass steigende Ölpreise die Fluggesellschaften veranlassen würden, ihre Kapazitäten zu reduzieren (um ihre Gewinne zu stärken) – was zu einem starken Umsatzwachstum führen würde. Er sagte, dass dies zu einer mehrfachen Expansion führen würde, da die Investoren mehr Vertrauen in die Nachhaltigkeit der Gewinne der Fluggesellschaften hätten.

Lalwanis Analyse ist ähnlich. Während er befürchtete, dass die Fluggesellschaften aufgrund der niedrigen Ölpreise im Frühjahr 2017 zu viel Kapazität hinzufügen würden, sieht er den jüngsten Anstieg der Ölpreise als eine stabilisierende Kraft, die Kapazität und Preisdisziplin fördern wird.

Darüber hinaus erwartet Lalwani, dass der Margendruck durch die steigenden Treibstoffpreise die Fluggesellschaften dazu veranlasst, weitere Kosteneinsparungsmöglichkeiten zu finden. Schließlich erwartet er wie Keay schon vor ihm, dass die Gewinnmultiplikatoren der Fluggesellschaften deutlich steigen werden, da sich die Investoren auf eine mögliche Margenerholung freuen.

Die Fakten sagen etwas anderes

Die Aktien der Fluggesellschaften entwickelten sich angesichts der hohen Ölpreise in den Jahren 2013 und 2014 sehr positiv und unterstützten das Argument, dass die Anleger der Fluggesellschaften auf höhere Ölpreise hoffen sollten. Aber in den letzten zwei Jahren hat sich eine Menge gegenteiliger Beweise ergeben.

Erstens haben sich die Aktien von American Airlines, Delta Air Lines und United Continental seit Anfang 2016 deutlich schlechter entwickelt als der Gesamtmarkt. Unter den drei führenden Fluggesellschaften hat United noch die beste Aktienperformance erzielt, aber die Gesamtrendite ist nur halb so hoch wie die des S&P 500. Empirisch gesehen haben sich die Aktien der Fluggesellschaften in den letzten zwei Jahren mit steigenden Ölpreisen also nicht vorteilhaft entwickelt.







Zweitens haben die Fluggesellschaften das Kapazitätswachstum als Reaktion auf die explodierenden Ölpreise nicht zurückgefahren. Das Kapazitätswachstum der Branche hat sich in diesem Jahr im Vergleich zu 2017 eher beschleunigt.

United Continental ist führend, wenn es darum geht, seine Hubs aufzubauen und verlorene Marktanteile zurückzugewinnen. Man plant für die nächsten drei Jahre ein jährliches Kapazitätswachstum von 4 % bis 6 % und liegt damit weit über der Wachstumsrate des BIP. American und Delta sind etwas vorsichtiger, aber sie streben immer noch ein BIP-ähnliches Kapazitätswachstum an, während sie versuchen, den Angriff von United abzuwehren.

Trotz dieses rasanten Kapazitätswachstums konnten alle drei Fluglinien bisher in diesem Jahr ihren Umsatz steigern. Allerdings erholen sich die Stückzahlen von einer niedrigen Basis – und sie steigen nicht schnell genug, um den Anstieg der Kerosinpreise auszugleichen.

Tatsächlich führten steigende Treibstoffpreise zu einem Rückgang der Vorsteuermarge von 3,5 Prozentpunkten bei American Airlines und 3,8 Prozentpunkten bei United Continental im Jahr 2017. Beide Fluggesellschaften gehen davon aus, dass sie im Jahr 2018 eine zusätzliche Erosion der Vorsteuermarge erleiden werden.

Vorsicht vor dem, was man sich wünscht

Es besteht die Chance, dass die Vorsteuermargen der Fluggesellschaften wieder steigen, sobald sich die Ölpreise stabilisieren und eine Erholung der Aktien der Fluggesellschaften einsetzen. Allerdings sind steigende Ölpreise nicht die einzige potenzielle Bedrohung für das Ergebnis der Fluggesellschaften. Eine Rezession würde ebenfalls die Gewinne der Branche drücken.

Wenn der jüngste Ölpreisanstieg anhält, könnte er die nächste Rezession tatsächlich näher bringen, indem er die Inflation in die Höhe treibt und die Federal Reserve zwingt, die Zinsen schneller anzuheben. (Rasche Zinserhöhungen neigen dazu, die Wirtschaft in eine Rezession zu kippen.

Geschäftsreisen nehmen oft während Rezessionen ab, was sich stark negativ auf den Umsatz bei American, Delta und United auswirken würde. Unterdessen haben alle drei — aber besonders American und United – erodierende Margen in den letzten zwei Jahren erfahren, die wenig Spielraum gelassen haben.

Glücklicherweise gibt es angesichts der rapide steigenden Ölproduktion in den USA eine gute Chance, dass die Ölpreise später in diesem Jahr sinken werden. Das wäre schon eine ziemliche Erleichterung für die Anleger der Fluggesellschaften.

Wirf dein Geld nicht länger zum Fenster raus! Fehler beim Investieren können dich Tausende von Euro kosten. Das Schlimmste daran: Du weißt vielleicht gar nicht, dass du diese Fehler machst. In diesem brandneuen Spezial Report von The Motley Fool haben wir Top Investoren aus der ganzen Welt befragt, was die schlimmsten Fehler in der Geldanlage sind und wie du sie vermeiden kannst. Klicke hier für den kostenlosen Zugang zu diesem Report.



The Motley Fool besitzt keine der angegebenen Aktien.

Dieser Artikel von Adam Levine-Weinberg erschien am 8.5.18 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.