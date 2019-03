Höhere Mieten und Übernahme treiben Gewinn von Adler Real Estate

Weitere Suchergebnisse zu "ADLER Real Estate":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern Adler Real Estate hat im vergangenen Geschäftsjahr deutlich mehr verdient.



Dabei profitierte das Unternehmen von höheren Mieten, geringeren Leerständen sowie der Übernahme der niederländischen Brack Capital Properties. Der operative Gewinn (Funds from Operations 1, kurz FFO1) stieg um 83 Prozent auf 74,2 Millionen Euro, wie der im SDax notierte Vermieter von Wohnimmobilien am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Die Nettomieteinnahmen wuchsen unter anderem dank der Übernahme um 40 Prozent auf 238 Millionen Euro. Auf vergleichbarer Basis betrug das Wachstum 3,4 Prozent. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Adler Real Estate einen weiteren Anstieg des FFO 1 auf 80 bis 85 Millionen Euro. Bei den Mieteinnahmen erwartet das Unternehmen 235 Millionen bis 240 Millionen Euro./nas/zb/jha/