Höhere Gehälter in der Pflege auch durch Steuermittel finanzieren / Sozialministerin Bätzing-Lichtenthäler spricht sich bei bpa-Fachtagung für privates Unternehmertum in der Pflege aus

Mainz (ots) - Die rheinland-pfälzische Sozialministerin SabineBätzing-Lichtenthäler hat zur Finanzierung steigender Gehälter in derPflege auch die Verwendung von Steuermitteln ins Gespräch gebracht."Uns fehlen schon jetzt landesweit 2.000 Fachkräfte und die Bezahlungist ein Aspekt der Attraktivität des Berufes. Höhere Gehälter dürfenaber nicht durch steigende Eigenanteile zu Lasten derPflegebedürftigen und ihrer Familien gehen", sagte die Ministerin beider bpa-Fachtagung in Mainz.bpa-Präsident Bernd Meurer forderte eine ehrliche Diskussion überden Einsatz von Fachkräften. "Wir spüren den Fachkraftmangel jedenTag in unseren Diensten und Einrichtungen. Die starre Quote führtdazu, dass freie Plätze nicht belegt werden und Pflegedienste neuePatienten nicht mehr annehmen können. Darunter leidenPflegebedürftige und ihre Familien." Den Plan der Ministerin, auchandere Fachkräfte wie Therapeuten und Hauswirtschafterinnen bei derQuote zu berücksichtigen, begrüßte Meurer, forderte aberflächendeckende Lösungen.Für die Bewältigung der demografischen Herausforderungen werdeauch das private Unternehmertum in der Pflege gebraucht, betonteMinisterin Bätzing-Lichtenthäler vor rund 150 Vertretern der privatenPflege. "Natürlich ist es auch in Ordnung, dass mittelständischeUnternehmen Gewinne machen wollen, aber ebenso selbstverständlichist, dass dies nicht zu Lasten der Qualität oder zu Lasten derPflegekräfte gehen kann", so die Ministerin mit Blick auf dieaktuelle Diskussion um die Berücksichtigung des Unternehmerlohns."Damit hat Frau Bätzing-Lichtenthäler klar formuliert, was sichschon in den Pflegestärkungsgesetzen nachlesen lässt", bekräftigteMeurer. Die rheinland-pfälzischen Pflegeunternehmer seien bereit,Verantwortung für die Versorgung einer steigenden Zahl vonPflegebedürftigen zu übernehmen. "Dafür tätigen unsereMitgliedsunternehmen hohe Investitionen. Sie müssen aber dieMöglichkeit haben, angemessene Gewinne zu erwirtschaften, auch umihren Mitarbeitern langfristig sichere Arbeitsplätze bieten zukönnen."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über450 in Rheinland-Pfalz) die größte Interessenvertretung privaterAnbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Jutta Schier, Leiterin der bpa-Landesgeschäftsstelle,Tel.: 06131/88 03 20, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell