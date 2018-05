Höhere Forschungskosten treiben Medigene operativ tiefer in die roten Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

MARTINSRIED (dpa-AFX) - Höhere Forschungskosten lassen die Verluste im Tagesgeschäft beim Biotechunternehmen Medigene weiter wachsen.



Trotz eines Umsatzplus weitete sich im ersten Quartal das Minus beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 6 Prozent auf rund 3,19 Millionen Euro aus, wie Medigene am Mittwoch in Martinsried mitteilte. Wegen eines geringeren Zinsaufwands ging unter dem Strich aber der Verlust um 3 Prozent auf 3,55 Millionen Euro zurück.

Bis sich die Forschung an einem Medikament auszahlt, ist es für Pharma- und Biotechnologieunternehmen meist ein weiter Weg. Medigene fokussiert sich derzeit auf eine neuartige Krebsimmuntherapie mit T-Zellreptoren (TCR). Im Frühjahr gab das Unternehmen den Anlauf einer vielbeachteten Machbarkeitsstudie bekannt. Wegen der steigenden Forschungs- und Entwicklungskosten hat der Vorstand bereits erklärt, dass Medigene in diesem Jahr tiefer in die roten Zahlen rutschen wird. Zudem fehlen nach dem Verkauf der US-Rechte am Warzenmittel Veregen Umsatzbeiträge, weshalb die Jahreserlöse sinken dürften. Das Management bestätigte dennoch seine Jahresprognosen.

Angeschoben durch starke Zuwächse aus der noch recht jungen Entwicklungskooperation mit dem US-Unternehmen Bluebird konnte Medigene im ersten Quartal zwar seine Erlöse um 6 Prozent auf knapp 2,77 Millionen Euro ankurbeln. Allein die Kosten für Forschung- und Entwicklung lagen aber weit darüber: Sie waren um ein Fünftel auf 4,32 Millionen Euro gestiegen./tav/he/jha/