Höhere Förderung macht serielle Gebäudesanierungen attraktiv

Berlin (ots) -- Fördersatz der KfW für hocheffiziente Sanierungen steigt auf 40Prozent- dena-Experte: "Jetzt ist die Bauwirtschaft gefordert, leichtumsetzbare NetZero-Lösungen zu entwickeln."Wohnungsunternehmen können für serielle Sanierungen nach demEnergiesprong-Prinzip ab dem 24. Januar 2020 mit mehr Förderung rechnen. Daraufweist die Deutsche Energie-Agentur (dena) hin, die die Marktentwicklung vonEnergiesprong in Deutschland koordiniert. Die KfW Bankengruppe erhöht denTilgungszuschuss für eine Sanierung zum Effizienzhaus 55 auf 40 Prozent. Derenergetische Standard des Effizienzhaus 55 wird durch den Energieprong-Ansatzerreicht. In einem digitalisierten und industrialisierten Bauprozess werdenGebäude in kurzer Zeit und zu bezahlbaren Kosten auf den NetZero-Standardgebracht. Sie erzeugen dann die gesamte übers Jahr benötigte Energie fürHeizung, Warmwasser und Haushaltsstrom selbst.Uwe Bigalke, Teamleiter Energiesprong bei der dena sagt: "Dank der aufgestocktenKfW-Förderung können Wohnungsunternehmen nun viele Mehrfamilienhäuserwirtschaftlich auf NetZero-Standard bringen - und das bei allenfalls moderatenErhöhungen der Warmmiete. Unser Ziel ist es, dass durch die Erfahrungen aus denersten Projekten, Innovationen und kontinuierlichen Verbesserungen desBauprozesses die Baukosten Schritt für Schritt gesenkt werden können und sowarmmietenneutrale Sanierungen möglich und breitenmarktfähig werden."In den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien haben sichEnergiesprong-Sanierungen bereits tausendfach bewährt. In Deutschland bringt diedena Unternehmen der Bau- und Wohnungswirtschaft zusammen, um dieMarktentwicklung voranzutreiben. "Die Nachfrage ist enorm und übersteigt schonjetzt das Angebot. Jetzt ist die Bauwirtschaft gefordert, maßgeschneiderte,leicht umsetzbare und industrialisierte Sanierungslösungen zu entwickeln",erläutert Bigalke.Über 10.000 Wohnungen bereit für serielle SanierungInsgesamt sollen in den nächsten vier Jahren mehr als 10.000 Wohnungen mit einemMarktvolumen von fast einer Milliarde Euro seriell saniert werden. Das ist dasErgebnis des ersten Energiesprong-Volume Deals, einer Absichtserklärung vonWohnungs- und Bauwirtschaft, um die Nachfrage zu bündeln und Innovationsprozessein der Bauwirtschaft anzustoßen. Auch gibt es bereits erste Anfragen,Bürogebäude oder Schulen seriell auf den NetZero-Standard zu sanieren.Die erste Energiesprong-Sanierung in Hameln (Niedersachsen) ist fastabgeschlossen. Dabei handelt es sich um einen Wohnblock aus den 1930er Jahren,bestehend aus drei Gebäuden mit je zwei Stockwerken und insgesamt zwölfWohnungen. Weitere Pilotprojekte sind in der Umsetzung.Das Marktpotenzial ist hochDie dena schätzt allein das Potenzial für kleinere bis mittlereMehrfamilienhäuser der 50er bis 70er Jahre in Deutschland auf rund 500.000Gebäude. Das Energiesprong-Prinzip lässt sich auch auf weitere Gebäudetypen wiegroße Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser oder kommunale Gebäude übertragen.Im aktuell laufenden Energiesprong Accelerator Programm begleitet die dena 20Bauunternehmen und Komponentenhersteller dabei, Produkt- und Lösungsangebote fürserielle energetische Sanierungen zu entwickeln. Interessierte Baufirmen könnensich melden unter accelerator@energiesprong.de.Über EnergiesprongBeim seriellen Sanieren nach dem Energiesprong-Prinzip handelt es sich um eineninternational ausgezeichneten, digitalisierten und industrialisierten Bauprozessmit vorgefertigten Elementen, mit denen Gebäude schnell, klima- undmieterfreundlich saniert werden können.In Deutschland wird Energiesprong von der dena koordiniert und vom GdWBundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen unterstützt. DasBundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) finanziert das dena Projekt.Die Umsetzung der ersten Piloten in Deutschland wird zudem über das EU-ProgrammInterreg NWE "Mustbe0" gefördert.