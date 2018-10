Höhere Antrittsgelder und Prämien in der Nations League

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Fußball-Bund darf sich über gestiegene Einnahmen aus der Nations League freuen.



Die Europäische Fußball-Union UEFA erhöhte die sogenannten Solidaritäts- und Bonuszahlungen für den neuen Wettbewerb jeweils um 50 Prozent, wie sie am Mittwoch mitteilte. Demnach steigt das Antrittsgeld in der höchsten Liga, in der auch Deutschland spielt, von 1,5 Millionen Euro auf 2,25 Millionen.

Die Gruppenersten in Liga A streichen nun ebenfalls 2,25 Millionen (vorher: 1,5 Millionen) ein, der Gesamtsieger erhält in der höchsten Liga sechs Millionen statt zuvor 4,5 Millionen. Damit kann ein Team maximal 10,5 Millionen (vorher: 7,5 Millionen) in der Nations League erhalten.

Die Entscheidung wurde vom UEFA-Exekutivkomitee getroffen und durch die solide Finanzsituation des Kontinentalverbands ermöglicht, wie es weiter hieß./lü/DP/fba