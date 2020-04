Höhenflug geht weiter. #GNTM macht ProSieben zum klaren Marktführer in der Prime Time am Donnerstag

Unterföhring (ots) -Für den guten Zweck einen Kalender produziert und die TV-Zuschauer begeistert: Heidi Klum und ihre Topmodel-Anwärterinnen überragen mit der zwölften Folge #GNTM am Donnerstagabend und sorgen für den drittbesten Staffelwert. Starke 18,6 Prozent der 14- bis 49-Jährigen verfolgen, wie die Top-Ten-Models in bunten Luftballon-Welten einen Kalender für amfAR shooten und vor Heidi Klum und Gastjurorin Chiara Ferragni über ihre Herzensangelegenheiten sprechen. ProSieben gewinnt damit die Prime Time. Direkt im Anschluss erzielt das Magazin "red." gute 12,7 Prozent Marktanteil (E 14-49 J., 22:20 Uhr).Der Charity-Kalender der #GNTM-Models ist bei MEINFOTO unter folgendem Link erhältlich: https://www.meinfoto.de/gntm-fotokalender/Folge verpasst? #GNTM auf ProSieben verpasst? sixx zeigt jede Folge "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" immer freitags um 20:15 Uhr. Außerdem kann man sich auf GNTM.de alle Folgen im Anschluss an die TV-Ausstrahlung ansehen. Und auch auf Joyn gibt es jede Folge nach der Ausstrahlung in der Mediathek.#GNTM - The Talk: Spannende Einblicke und Highlights aus der aktuellen Folge Auf GNTM.de erzählen jetzt die Topmodel-Anwärterinnen Anastasia (20, Berlin) und Jacky (21, Rheingau-Taunus) vom Charity-Shooting und dem emotionalen Entscheidungswalk vor Heidi Klum und Chiara Ferragni.Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2020 und auf GNTM.de"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSiebenBasis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 17.04.2020 (vorläufig gewichtet: 16.04.2020)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PR Show & ComedyTina Land, Antonia KreitnerTel. +49 89 9507-1192/1172Tina.Land@ProSiebenSat1.comAntonia.Kreitner@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzger, Jasmina WeissTel. +49 89 9507-1173/1126Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comJasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4573260OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell