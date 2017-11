Högl: Merkel muss Siemens zur Chefinnensache machen

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Eva Högl (SPD), Fraktionsvize im Bundestag und Direktkandidatin des Wahlkreises Berlin-Mitte, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgefordert, den drohenden Stellenabbau bei Siemens zur Chefsache zu machen. "Es gibt Alternativen zu diesem Stellenabbau, und die Politik kann dafür Unterstützung anbieten - so wie sie dem Konzern in der Vergangenheit ja auch Wege geebnet hat, sich im Ausland gut zu platzieren", sagte Högl der "B.Z. am Sonntag". Als Beispiel nannte sie das Turbinen-Geschäft mit Ägypten.

Auf die Frage, was die Politik jetzt tun könne und müsse, sagte die Abgeordnete: "Gleichzeitig müssen wir gemeinsam mit Gewerkschaften und dem Betriebsrat Druck aufbauen." Sie hoffe sehr, dass die Politik den Stellenabbau abwenden könne.

Foto: über dts Nachrichtenagentur