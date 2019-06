Höflinger Müller wird dank Wirecard die erste Bäckereikette Deutschlands mit eigener Mobile Payment App / Neue Offensive, digitales Bestellen und Bezahlen in allen Filialen zu etablieren

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim, München (ots) -- Bäckerei Höflinger Müller startet mit Mobile Payment App vonWirecard eine Offensive, bargeldloses Zahlen in ihren Filialen zuetablieren- Die App-Lösung basiert im Backend auf der boon-Plattform vonWirecard und treibt Digitalisierung im Lebensmittelhandel weitervoran- Das Bäckerhandwerk in Deutschland verzeichnet jährliche Umsätze vonmehr als 15 Milliarden EuroWirecard, der weltweit führende Innovationstreiber für digitaleFinanztechnologie, ermöglicht der Bäckereikette Höflinger Müller,deren Kunden eine Bezahl- und Vorbestellmöglichkeit per Smartphoneanzubieten. Seit Mai 2019 wurden zunächst 90 Filialen der im GroßraumMünchen vertretenen Kette an die Lösung angebunden. Kunden könnendamit Backwaren vorbestellen und unkompliziert bargeldlos ihreEinkäufe bezahlen. Langfristig wird Höflinger Müller mit Hilfe vonWirecard sämtliche Verkaufsstellen auf neue digitale Bezahlformateumstellen.In den deutschen Zahlungsverkehrsmarkt ist in den letzten Monatenund Jahren viel Bewegung gekommen. Innovative Zahlungsmethoden wieEchtzeit-Überweisungen, kontaktlose Bezahlmöglichkeiten und mobileBezahlverfahren werden zunehmend angeboten. Stand Januar 2019 nutztjeder Vierte (26 Prozent der Befragten) mobile Bezahlmethoden, fanderst kürzlich eine Studie der Strategieberatung Oliver Wyman heraus.Die auf maximalen Bedienkomfort ausgelegte App von HöflingerMüller führt bequem zur jeweils nächsten Filiale und ermöglicht mitund ohne Registrierung die Vorauswahl aus dem umfangreichenProduktsortiment. Statt dann nach Kleingeld in der Geldbörse zusuchen, zahlt der App-Nutzer über eine hinterlegte Kreditkarte, überGoogle Pay oder Apple Pay. Was dem Kunden mehr Komfort bietet, spartden Bäckereien vergleichsweise hohe Transaktionskosten für dieBereitstellung von Bargeld.Mit Wirecard stellt Höflinger Müller in der ersten Phase desProjekts sein Backend-System mit 190 Terminals auf bargeldloseBezahlung mit modernen Technologien um. Dadurch ist es für die Kundenauch ohne den Einsatz der Höflinger Müller App möglich, mitBezahlverfahren wie Google Pay und Apple Pay zu bezahlen."Wir wollen unseren Kunden nicht nur hohe Qualität und Genuss,sondern auch ein bequemes Einkaufserlebnis bieten. Dabei spieltbargeldloses Zahlen heute eine große Rolle. Mit Hilfe von Wirecardsind wir nun in der Lage, die Akzeptanz dieser Payment-Optionenerheblich zu erhöhen", sagt Franz Höflinger, Geschäftsführer vonHöflinger Müller."Das Einkaufen beim Bäcker gehört zu den klassischen Beispielen,die in Diskussionen um die Akzeptanz des bargeldlosen Bezahlens immerwieder gebracht werden. Mit der von uns entwickelten Lösung, die imBackend auf der boon-Plattform basiert und die in die IT-Anwendungenvon Höflinger Müller integriert wird, haben wir nun ein Angebotentwickelt, bei dem Bargeld nicht länger nötig ist und durch einunkompliziertes voll digitales System ersetzt wird. Damit treiben wirdie Digitalisierung im Lebensmittelhandel weiter voran", erklärtAlexander Hahn, Vice President POS Retail Solutions bei Wirecard.Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über Höflinger Müller:Seit 2012 befindet sich die Höflinger Müller GmbH mitGeschäftsführer Franz Höflinger unter dem Credo "Echt & Ehrlich" aufeinem soliden und sorgfältig abgesteckten Wachstumskurs. DerTraditionsbäcker entwickelte sich in dieser Zeit zu einem der größtenBackfilialisten im ober- und niederbayrischen Raum mit hohen eigenenHygiene- und Qualitätskontrollansprüchen. Neben einem erfolgreichenFilialkonzept, hat sich der Handwerksbäcker im großen Stil einzweites Standbein geschaffen: Wiederverkaufskunden, wie namhafteoberbayerische Gastronomen (Löwenbräukeller, Paulaner am Nockerberg,Tegernseer Braustüberl), zählen genau wie Biergärten,Systemgastronomie und EDEKA-Backshops zu den Kunden des Unternehmens.Die alljährliche Belieferung des Oktoberfestes ist ein weitererwichtiger Umsatzträger. Müller Höflinger legt in der Produktion undseinem Sortiment großen Wert auf Regionalität, bayerischeHandwerkstradition und ansprechende Vielfalt.Pressekontakt:Wirecard Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comMedienkontakt Höflinger Müller:COSCO mediaUlrich NovakTel.: +49 175 4149606E-Mail: unovak@coscomedia.deOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell