Höchststand beim öffentlichen Finanzierungsüberschuss 2017

Wiesbaden (ots) - Die Kern- und Extrahaushalte des ÖffentlichenGesamthaushalts erzielten nach vorläufigen Ergebnissen dervierteljährlichen Kassenstatistik zum vierten Mal in Folge einenFinanzierungsüberschuss in Abgrenzung der Finanzstatistiken. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fiel dieserÜberschuss 2017 mit 61,9 Milliarden Euro besonders hoch aus. ImVorjahr hatte der Finanzierungssaldo noch 25,8 Milliarden Eurobetragen. Seit 2014 ist der Finanzierungssaldo der Kern- undExtrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts stets positiv underreichte 2017 den bisherigen Spitzenwert.Der kassenmäßige Finanzierungssaldo errechnet sich im Wesentlichenaus der Differenz der Einnahmen und der Ausgaben der Kern- undExtrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts. Die öffentlichenEinnahmen erhöhten sich im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 5,8 %auf insgesamt 1 429,7 Milliarden Euro. Maßgeblich hierfür war derZuwachs bei den Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben um4,4 % auf 1 248,8 Milliarden Euro. Die öffentlichen Ausgaben stiegenum 3,1 % und summierten sich auf 1 367,9 Milliarden Euro.Hoher Überschuss des Bundes aufgrund EinmalzahlungDer Finanzierungsüberschuss der Kern- und Extrahaushalte desBundes stieg von 5,0 Milliarden Euro im Vorjahr auf 30,6 MilliardenEuro im Jahr 2017. Der Grund für den besonders starken Anstieg lagin der Einmalzahlung von 24,1 Milliarden Euro, die dem Anfang 2017errichteten Extrahaushalt des Bundes "Fonds zur Finanzierung derkerntechnischen Entsorgung" von den Betreibern von Anlagen zurSpaltung von Kernbrennstoffen für die Elektrizitätserzeugungzugeflossen sind. Zusammen erzielten die Extrahaushalte des Bundesdadurch einen hohen Überschuss von 25,6 Milliarden Euro - nach einemFinanzierungsdefizit von 1,2 Milliarden Euro im Vorjahr. Demgegenübersank der Finanzierungs-überschuss des Kernhaushalts des Bundes binnenJahresfrist von 6,2 Milliarden auf 5,0 Milliarden Euro. Gründehierfür waren im Wesentlichen rückläufige Einnahmen bei denBundessteuern durch Rückzahlung der Kernbrennstoffsteuer in Höhe von7,3 Milliarden Euro und niedrigere Einnahmen aus wirtschaftlicherTätigkeit wegen geringerer Einnahmen aus dem Bundesbankgewinn (2017:knapp 0,4 Milliarden Euro).Auch bei den Kern- und Extrahaushalten der übrigenGebietskörperschaften und bei der Sozialversicherung übertrafen dieEinnahmen die Ausgaben. Die Länder erzielten 2017 einen Überschussvon 12,1 Milliarden Euro (2016: 9,0 Milliarden Euro), dieGemeinden/Gemeindeverbände von 10,7 Milliarden Euro (2016: 5,4Milliarden Euro) und die Sozialversicherung von 8,4 Milliarden Euro(2016: 6,4 Milliarden Euro).Im Unterschied zum kassenmäßigen Finanzierungsüberschuss desÖffentlichen Gesamthaushalts - in Abgrenzung der Finanzstatistiken -von 61,9 Milliarden Euro wurde in den VolkswirtschaftlichenGesamtrechnungen für das Jahr 2017 ein Finanzierungsüberschuss desStaates von 36,6 Milliarden Euro berechnet. Ursächlich für dieseAbweichungen sind methodische Unterschiede zwischen beidenStatistiken.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.