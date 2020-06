Höchststand an Corona-Neuinfektionen in Saudi-Arabien

RIAD (dpa-AFX) - Mit fast 5000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages hat Saudi-Arabien einen neuen Höchststand an Neuerkrankungen verzeichnet.



Fast die Hälfte der 4919 Fälle habe es in der Hauptstadt Riad gegeben, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Saudi-Arabien ist in der arabischen Welt am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen. Insgesamt infizierten sich in dem Königreich mehr als 141 000 Menschen mit dem Virus, mehr als 1000 Menschen starben./sus/DP/fba