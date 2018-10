Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) -Die Volksbank RheinAhrEifel eG ist von der Oskar-Patzelt-Stiftungin Berlin beim "Großen Preis des Mittelstandes" als "Premier-Bank2018" ausgezeichnet worden. "Premier" ist die höchste Auszeichnungder Stiftung und wird jährlich im Rahmen einer Sonderpreisverleihungvergeben. Die Genossenschaftsbank erhielt den Preis als einzige Bankdeutschlandweit für ihre herausragenden Leistungen, ihr Engagementund ihre Erfolge bei Aufbau und Pflege gesunder mittelständischerWirtschaftsstrukturen. Die Jury der Stiftung betrachtet nicht nurZahlen und Produkte, sondern das Unternehmen als Ganzes. Im Fokusstehen Themen wie die Schaffung bzw. Sicherung von Arbeits- undAusbildungsplätzen, das Engagement in der Region sowie Service undKundennähe. Unternehmen können sich nicht selbst um die Auszeichnungbewerben, sondern ausschließlich durch Kommunen und Verbände,Institutionen und andere Firmen nominiert werden. "Wir freuen unssehr über diese besondere Auszeichnung und haben sie mit großerDankbarkeit entgegengenommen", betont Elmar Schmitz,Vorstandsvorsitzender der Volksbank RheinAhrEifel. "Seit unsererGründung vor über 150 Jahren legen wir großen Wert darauf, dieFörderung der Menschen bzw. der Region in den Fokus zu stellen beiallem was wir tun. Dazu gehören nicht nur die täglichenBankgeschäfte, sondern auch die Förderung von Kultur, Sport undEhrenamt in unserer Heimat. Umso stolzer sind wir darauf, dass diesesEngagement jetzt gewürdigt wurde."Wettbewerbsmotto "Zukunft gestalten"Das Motto des diesjährigen Wettbewerbs lautete "Zukunft gestalten"und bezieht sich unter anderem auf die Schaffung von neuenArbeitsplätzen im Mittelstand. Insgesamt wurden in diesem Jahr 235Preisträger aus den Jahren 1995 bis 2017 zum "Premier" nominiert,darunter neun Banken. Für die Nominierung muss die jeweilige Bankbereits als "Bank des Jahres" ausgezeichnet worden sein. DieVolksbank RheinAhrEifel erhielt den Titel 2015. Über die Preisträgerentscheiden 100 Juroren aus den 12 Wettbewerbsregionen. DieSonderpreise vergibt eine Abschlussjury bestehend aus sechs Juroren.Sie sind Unternehmer, Geschäftsführer von Verbänden undVereinsvorsitzende aus ganz Deutschland.Pressekontakt:Volksbank RheinAhrEifel eGCaroline HensiekGrabenstraße 7, 56575 WeißenthurmTelefon: 02637-605855E-Mail: caroline.hensiek@voba-rheinahreifel.deOriginal-Content von: Volksbank RheinAhrEifel eG, übermittelt durch news aktuell