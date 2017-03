Höchste Zeit sich zu bewerben: Chancen auf ein Stipendium zum Semesterstart nutzen / Bei der Stipendiensuche und Bewerbung hilft der Elternkompass

Berlin (ots) - Schon bald startet das neue Semester. Bevor derUnialltag wieder losgeht empfiehlt es sich zu prüfen, ob man bereitsalle Finanzierungsmöglichkeiten für sich ausgelotet hat. Stipendienwerden oftmals in einem Atemzug mit Begabten- oder Elitenförderunggenannt, weshalb ein Großteil diese Finanzierungsmöglichkeit für sichoder ihre Kinder von Vornherein ausschließt. Viele wissen nicht, dassgerade auch soziale Aspekte und gesellschaftliches Engagement bei derVergabe von Stipendien von großer Bedeutung sind.Insbesondere für junge Menschen, für die ein Studium keineSelbstverständlichkeit ist, sind die Chancen auf ein Stipendiumgestiegen. Verschiedene Stiftungen ermuntern verstärkt Studierende,deren Eltern selbst nicht studiert haben oder die wenig Geld zurVerfügung haben, sich um ein Stipendium zu bewerben. "Bei bundesweitmehr als 2.000 Stipendiengebern sollte man die Chance auf einStipendium nutzen", so Dr. Ulrich Hinz, Bereichsleiter derSchülerförderung bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw).Insbesondere da Stipendien im Gegensatz zu BAföG von eventuellenRückzahlungssorgen befreien und anders als ein Nebenjob dieMöglichkeit bieten, sich ganz auf sein Studium zu konzentrieren.Neben finanziellen Leistungen beinhalten Stipendien zudem einideelles Förderprogramm, das wichtige Kompetenzen vermittelt sowieden Zugang zu hilfreichen Ansprechpartnern und Kontakten eröffnet.Der Elternkompass hat es sich zur Aufgabe gemacht, bei dermitunter sehr zeitintensiven Suche nach einerFinanzierungsmöglichkeit zu helfen und unter den zahlreichen, aberschwer zu überblickenden Möglichkeiten der deutschenStipendienlandschaft ein passendes Stipendium zu finden. Das Angebotist eine kostenfreie Beratungshotline und richtet sich besonders anEltern. Aber auch Schüler und Studierende sind herzlich dazueingeladen, sich bei Fragen zur Studienfinanzierung an das Team desElternkompass zu wenden. Die Beratungshotline ist werktags unter derTelefonnummer 030 278906-777 zu erreichen. Fragen können ebenfallsper E-Mail an service@elternkompass.info geschickt werden.Über den ElternkompassDer Elternkompass ist eine Beratungsstelle der Stiftung derDeutschen Wirtschaft. Die Idee zum Elternkompass entstand imFörderprogramm Studienkompass, mit dem die Stiftung der DeutschenWirtschaft gemeinsam mit der Accenture-Stiftung und der Deutsche BankStiftung seit 2007 Schülerinnen und Schüler mit einer gezieltenStudien- und Berufsorientierung auf das spätere Berufslebenvorbereitet. Der Service ergänzt das Angebot des Studienkompass miteiner Beratungsstelle für Mütter und Väter. Dazu gehört diekostenlose Broschüre "Fit für die Zukunft - AbiturientInnen in dieWelt von morgen begleiten". Weitere Informationen sind unterwww.elternkompass.info zu finden.Pressekontakt:Anna Breitinger, Elternkompass, Stiftung der Deutschen Wirtschaft(sdw) gGmbH, Breite Straße 29, 10178 Berlin, Tel.: 030 278906-51,Fax: 030 278906-30, E-Mail: a.breitinger@sdw.orgOriginal-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw), übermittelt durch news aktuell