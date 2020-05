"Höchste Eisenbahn": 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" über die Zukunftsfähigkeit der Deutschen Bahn (FOTO)

Mainz (ots) -Dienstag, 12. Mai 20120, 22.25 Uhr ErstausstrahlungÖsterreich und die Schweiz haben gezeigt, wie der Bahnbetrieb zukunftsfähig gemacht werden kann. Jetzt will Deutschland nachziehen und mit einem Milliardenprogramm die Deutsche Bahn flottmachen. 3sat zeigt die "makro"-Dokumentation "Höchste Eisenbahn" von Michael Cordero und Babette Hnup am Dienstag, 5. Mai 2020, um 22.25 Uhr als Erstausstrahlung.Die Bahn soll den Verkehrsinfarkt im "Autoland" Deutschland verhindern und zugleich das Klima retten. 86 Milliarden Euro sollen in die Modernisierung von deutschen Zügen, Schienen, Weichen und Bahnhöfen fließen. Der Sanierungsbedarf ist enorm: In den vergangenen 25 Jahren wurden zigtausend Kilometer Bahnstrecke stillgelegt. Nur wenige Stellwerke sind bereits computergesteuert, allein 900 Brücken müssen dringend saniert werden. Die Bahn rostet. Störungen, Unterbrechungen und Verspätungen sind die Folgen. Bahnkunden sind genervt und die Nachbarstaaten verärgert. Denn Europas transkontinentaler Güterverkehr aus den Niederlanden, der Schweiz, Dänemark und Österreich kommt auf deutschen Streckenabschnitten regelmäßig ins Stocken. Die Bundesrepublik im Herzen des Kontinents hat den Ausbau verbummelt. Die wirtschaftlichen Konsequenzen tragen auch die Anrainer. Nun drängt die Zeit.Ansprechpartnerin: Maja Tripkovic,Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/makroWeitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORFPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4588965OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell