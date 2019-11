Höchste Branchenauszeichnung: Lidl Deutschland erhält Deutschen Handelspreis 2019 (FOTO)

Berlin/Neckarsulm (ots) - Hohe Zukunfts- und Innovationsfähigkeit sowie einbesonderes Nachhaltigkeitsengagement: Der Handelsverband Deutschland (HDE) hatgestern Abend die Erfolgsgeschichte von Lidl mit dem Deutschen Handelspreis 2019in der Kategorie "Großunternehmen" ausgezeichnet. Seit seinen Anfängen vor über40 Jahren entwickelt sich der Lebensmitteleinzelhändler entlang derKundenbedürfnisse weiter und hat sich als nachhaltiger Frische-Discounter miteinem umfangreichen Sortiment in die Herzen der Kunden etabliert."Wir wollen für unsere Kunden die erste Wahl sein. Daher ist es eine große Ehre,für das Unternehmen und alle Lidl-Kollegen den Deutschen Handelspreis entgegennehmen zu dürfen. Er zeigt, dass wir den richtigen Weg gehen, indem wir denKunden einen einfachen Einkauf ermöglichen und ihnen alle Waren des täglichenBedarfs zum besten Preis-Leistungsverhältnis bieten", erklärt Matthias Oppitz,Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl Deutschland, der auf der Bühne den Preisentgegen nahm. "Zudem gehen wir innovationsstark voran: Als eines der erstenHandelsunternehmen haben wir beispielsweise die Bedeutung des Onlinehandelserkannt und verbinden das Filialgeschäft mit der digitalen Welt."Innovationsfähigkeit - online und stationärDie Verknüpfung von stationärem und digitalem Handel stellt Lidl mit der App"Lidl Plus" unter Beweis, die im Juni in den Testregionen Berlin und Brandenburgerfolgreich gestartet ist. Sie ermöglicht eine direkte Kundenansprache undbietet den Kunden in der Filiale zusätzliche Angebote und Services viaSmartphone. Darüber hinaus überarbeitet das Unternehmen kontinuierlich seinFilialnetz und investiert in die Modernisierung und den Neubau von Filialen. Dieflexiblen Lidl-Filialkonzepte passen sich individuell an die jeweiligenStandortbedingungen an.Ganzheitliche NachhaltigkeitsstrategieZudem wurde Lidl für sein unermüdliches Nachhaltigkeitsengagement ausgezeichnet.Mit der Vision, nachhaltigster Discounter Deutschlands zu werden, engagiert sichdas Unternehmen in verschiedenen Handlungsfeldern wie der emissionsarmenMobilität, Energieeffizienz, Reduzierung von Kunststoffverpackungen und demfairen Handel entlang der Lieferkette. Das Unternehmen ist in verschiedenenMulti-Stakeholder-Initiativen aktiv, kooperiert mit dem führendem Verband fürökologischen Landbau in Deutschland und Südtirol Bioland und führt seinMarkenzeichen als erster Lebensmitteleinzelhändler für seine Eigenmarkenprodukteein.Höchste Branchenauszeichnung für den HandelDer Deutsche Handelspreis des HDE gilt als wichtigste Auszeichnung der Brancheund ehrt seit 2002 besondere Managementleistungen und herausragendePersönlichkeiten des Handels beim Deutschen Handelskongress in Berlin. Er wirdvon einer Fachjury in den Kategorien "Mittelstand", "Großunternehmen" und"persönliche Leistung" vergeben. Die Laudatio auf Lidl hielt Prof. Dr. UlrikeDetmers, Professorin am Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit an derFachhochschule Bielefeld sowie Mitglied der Geschäftsführung undGesellschafterin der Mestemacher-Gruppe.Lidl-Filialleiter wird "Gesicht des Handels 2019"Bei der Preisverleihung in Berlin hatte noch ein weiterer Lidl-Mitarbeiterbesonderen Grund zu jubeln: Der erst 22-jährige Lidl-Filialleiter Robert Göttingaus Röbel an der Müritz ist das "Gesicht des Handels 2019". Er stehtstellvertretend für die über drei Millionen Angestellten im deutschenEinzelhandel und will Außenstehende für die spannenden Tätigkeiten undPerspektiven im Handel begeistern. "Ich freue mich sehr für Robert undgratuliere ihm herzlich. Er und unsere zahlreichen Lidl-Nachwuchstalente werdendie Zukunft unseres Unternehmens weiterhin erfolgreich gestalten, davon bin ichüberzeugt," sagt Oppitz.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mitSitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis undFairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weineund Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot desLidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel.Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis fürseine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment,Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat imGeschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland imInternet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell