München (ots) -- Eine neue Folge mit Deutschlands bekanntesterAuswanderer-Familie- Die Reimanns bereiten die Traumhochzeit von Tochter Janina vor- Sendetermin: Montag, 27. März 2017, um 20:15 Uhr bei RTL IISeit einem Jahr ist die hawaiianische Insel O'ahu im pazifischenOzean das Zuhause von Konny und Manu Reimann. Inzwischen sind diebeiden angekommen im Paradies und Konny Island III kann die erstenGäste empfangen. Die ganze Familie Reimann ist im Hochzeitsstress: Inzehn Tagen soll die Hochzeit von Tochter Janina stattfinden und esgibt noch so viel zu organisieren. Und Konny wäre nicht Konny, wenner nicht noch eine ganz besondere Überraschung für seine Familiebereithalten würde.Konny Island III steht Kopf - die Hochzeit von Tochter Janinasteht vor der Tür! In zehn Tagen will sie ihrem Verlobten Coleman aufHawaii das Ja-Wort geben. Nicht nur die Braut in spe und BrautmutterManu sind im Stress, auch Konny gerät mächtig unter Zeitdruck. Ihmbleiben nur noch wenige Tage zur Fertigstellung der Dschungelbar, inder der Junggesellenabschied von Coleman gefeiert werden soll. Dasbedeutet: hämmern, bohren, sägen und schleifen im Akkord! Denn baldschon stehen die ersten Gäste vor der Tür... Hat sich derDo-It-Yourself Baumeister mit dem Projekt zu viel vorgenommen?Aber auch Janina und ihre beste Freundin Maureen haben es nichtleicht. Das auf O'ahu gekaufte Brautkleid wurde in Texas geändert. Esmuss nun die lange Reise vom Festland knitterfrei überstehen. Undauch Konny und Manu brauchen noch Hochzeitoutfits - und zwar aufhawaiianische Art! Doch dann holt der Hochzeitsstress die Familieein: Die Location für die Hochzeit steht auf der Kippe und somit dasganze Fest.Bei einem Wellnesstag sollen die letzten Kräfte gebündelt werden,doch da haben die Damen die Rechnung ohne Konny gemacht. DerHeimwerkerkönig will Kosten sparen und organisiert in Eigenregieeinen Wellnesstag der etwas andern Art: Haitauchen im offenen Meerund selbsthergestellte Schlammpackungen machen den Wellnesstag zueinem unvergessenen Erlebnis."Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben": Neue Folge amMontag, 27. März 2017, um 20:15 Uhr bei RTL IIÜber die RTL II-Doku-Soap "Die Reimanns - Ein außergewöhnlichesLeben":Konny und Manu Reimann haben es geschafft. Gemeinsam mit TochterJanina und Sohn Jason sind die Hamburger im Jahr 2004 nachGainesville, Texas ausgewandert. Seit dem Umzug lebt die Familieihren American Dream und hat sich mit viel Schweiß undDurchhaltevermögen ein kleines Imperium aufgebaut. Inzwischen sindKonny und Manu nach Hawaii gezogen, um auf der Insel O´ahu ein neuesKonny Island aufzubauen. RTL II zeigt das Leben der sympathischenMacher im "Aloha State". "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben"ist eine Produktion von Constantin Entertainment.