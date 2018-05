Hochzeitsgeschenke 2018: Der Weg zum perfekten Präsent für den schönsten Tag des Lebens (FOTO)

Berlin (ots) -"Geldgeschenke sind beliebt, wenn sie individuell und persönlichsind." - Hochzeitsplanerin Marie Alsleben im Interview mitwww.Sparwelt.deMit der Einladung zu einer Hochzeit gesellt sich zur Vorfreude aufdie Veranstaltung zugleich die Frage: Was wäre für das Paar dasperfekte Geschenk? Das Verbraucher- und Ratgeber Sparwelt.de(www.sparwelt.de/presse/pressemitteilungen/2018/hochzeitsgeschenke)hat mit Hochzeitsplanerin Marie Alsleben, Gründerin und Eigentümerinder Agentur "Marie Alsleben - Wedding Planning & Design", über dieWahl des richtigen Geschenks und den Hochzeits-Knigge im Jahr 2018gesprochen.Was schenken? Die Einladung gibt erste HinweiseHinweise auf die Geschenkwünsche des Paares finden ideenlose Gästeoft schon auf der Einladungskarte, weiß Marie Alsleben: "VieleBrautpaare schreiben auf die Einladung, dass das Kommen das größteGeschenk ist und ihnen ein Beitrag zur Hochzeitsreise eine Freudebereiten würde." Andere Brautpaare setzten vorab auf einen"Geschenketisch" als öffentliche Wunschliste, sagt dieHochzeitsexpertin: "Bei manchen Online-Portalen oder Geschäften kannein solcher angelegt oder bestellt werden. Die Eheleute in spe suchenaus, was sie sich wünschen. Die Gäste können die Liste unter einembestimmten Link oder in einem örtlichen Warenhaus einsehen undeigenständig wählen, was sie dem Paar gerne schenken möchten und inseigene Budget passt."Ist kein Geschenketisch vorhanden, müssen die Gäste selbst Ideenfinden. Dabei sollten sie darauf achten, etwas Individuelles zuschenken, das wirklich zum Paar passt, rät Marie Alsleben. "Außerdemsollten peinliche Geschenke vermieden werden, die das Paar blamieren,sowie unnötige Dinge, die später nur in der Ecke stehen."Zeitgemäße Hochzeitsgeschenke: Lieber Geld als HaushaltsartikelDas typische Geschenk habe sich in den letzten Jahren starkgewandelt: "Früher haben viele Gäste Haushaltsartikel wie Handtücheroder Besteck geschenkt. Mittlerweile wünschen sich viele Paare lieberGeld", so Alsleben. Die Hochzeitsplanerin erklärt: "Eine Hochzeit istsehr teuer. Viele Paare sind noch jung, wenn sie heiraten undarbeiten vielleicht noch nicht so lange. Wenn sie dann auch noch indie Flitterwochen fahren möchten, freuen sie sich sehr über Geld."Gutscheine: eine empfehlenswerte Alternative zum GeldumschlagEinige Gäste möchten jedoch kein oder nicht ausschließlich Bargeldverschenken. Hier gibt es viele Möglichkeiten, vermeintlichlangweilige Geldgeschenke aufzupeppen. Hochzeitsexpertin MarieAlsleben nennt hier beispielsweise "Gutscheine für gemeinsameUnternehmungen des Paares, die ja letztlich auch einen bestimmtenGeldwert darstellen". Eine andere, sehr beliebte Methode einGeldgeschenk zu übergeben, sei die Do-it-Yourself-Variante. "VieleGäste basteln ganz wild", verrät die Hochzeitsplanerin schmunzelnd.Ob es nun eine Schatztruhe ist oder ein Bilderrahmen mit Geld undFotos des Paares, der später weiterverwendet wird: "Da können Gästeruhig kreativ werden."Alle die nicht so gut basteln können, werden sehr schnell onlinefündig. Die Expertin rät: "bei Online-Marktplätzen wie Etsy oderDawanda werden viele Geschenke angeboten, die individualisiert werdenkönnen."Ein Preisvergleich lohnt sich jedoch: Kleine Holztruhen mit Gravurals Geschenk werden bei Ebay mitunter für knapp über 40 Euroangeboten. Der Preis in mehreren anderen Onlineshops liegt dagegenbei etwa 30 Euro. Die Kosten für Hochzeitsherzen belaufen sich aufrund 30 Euro, teilweise inklusive Scheren. Auch hier lohnt es sich,online verschiedene Angebote zu vergleichen. Bei Hochzeitsherzenhandelt es sich um ein mit einem Herz bedrucktes Laken, das nachaltem Brauch vom Brautpaar ausgeschnitten werden muss, bevor esgemeinsam hindurchsteigt - das soll Glück bringen.Ausgaben: Je enger die Beziehung, desto hochwertiger das Präsent"Jeder muss individuell für sich entscheiden, was er sich leistenkann", sagt die Hochzeitsplanerin. Einfluss habe auch die persönlicheBeziehung zum Brautpaar. Die Größe der Hochzeitsfestivitäten spielejedoch keine Rolle. Aus Erfahrung weiß sie: "Dem Brautpaar ist esauch nicht angenehm, wenn sie merken, dass sich die Gäste mit denGeschenken finanziell übernehmen. Am Wichtigsten ist ihnen, dass dieGäste beim Fest dabei sind und den Tag mit ihnen genießen."Hochzeits-Knigge: So verhält sich der perfekte HochzeitsgastPünktlichkeitVor der Hochzeit sollten sich Gäste nicht nur Gedanken über dasperfekte Geschenk machen. Als absolutes "No-Go" bei Gästen zählt lautAlsleben Unpünktlichkeit bei der Trauung: "Es ist wirklich schade,wenn die Trauung schon angefangen hat und dann noch Gäste reinkommen- das kommt tatsächlich immer mal wieder vor. Pünktlichkeit ist aucheine Form der Wertschätzung."Dresscode, Alkohol und ÜberraschungenAls weitere unerwünschte Verhaltensweise nennt dieHochzeitsplanerin das Tragen eines weißen Kleides bei Frauen, dieMissachtung des Dresscodes, ein zu hoher Alkoholkonsum undunerfreuliche Überraschungen, die das Brautpaar bloßstellen. Gästesollten sich außerdem um eine Kinderbetreuung kümmern, wenn diese aufder Hochzeit nicht gegeben ist und ihre Alltagsprobleme zuhauselassen.Die Hochzeit nicht nur durch das Handy erlebenAuch was Social-Media-Aktivitäten während der Hochzeit anbelangt,gebe es Knigge-Regeln zu beachten: "Heute wird viel auf Facebook undInstagram gepostet, auch Live-Videos. Viele Brautpaare finden jedoch,dass die Gäste die Trauung bitte im Hier und Jetzt erleben und dieHandys auch mal in der Tasche lassen sollen. Meistens ist ja auch einFotograf auf der Hochzeit, der wunderschöne Fotos macht", soAlsleben. Quellen: Sparwelt.de, Ergebnisse eines Interviews mitHochzeitsplanerin Marie Alsleben.