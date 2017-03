Unterföhring (ots) -29. März 2017. Anja: "Das Experiment war eine Chance und ich binjemand, der eher die Sachen bereut, die er nicht gewagt hat. Deswegenfinde ich es gut, dass ich das gemacht habe." Pierre: "Ich glaube,dass dieses Experiment mir vor Augen gehalten hat, wer ich bin." Tim:"Eine Trennung von Experiment und Eheleben haben wir nicht gehabt.Wir haben von Anfang an gesagt: Wir haben eine richtige Ehe." Anja,Pierre und Tim haben einen ihnen fremden Menschen geheiratet - mitsehr unterschiedlichem Ergebnis. In "Hochzeit auf den ersten Blick:Tatsächlich Liebe?!" zeigt SAT.1 am Sonntag, den 2. April 2017, 17:45Uhr, was aus ihnen und anderen ehemaligen Kandidaten wurde.Ramona und Stephan sind seit Juli 2016 glücklich verheiratet. "Füruns ist das Experiment noch lange nicht vorbei. Wir sind nicht ineiner normalen Ehe wie jemand, der sich schon drei Jahre vorherkannte", sagt Stephan. Gespannt sehen beide dem Besuch von Bea undTim entgegen, die sich bereits in der ersten Staffel das Ja-Wortgaben. Welche Tipps haben sie für die Frischvermählten? Auch Romy undRico heirateten in der letzten Staffel. Fünf Monate nach Ende desExperiments trennten sie sich. Nach einer Geschäftsreise suchte Ricodas Gespräch mit seiner Ehefrau. Romy: "Er meinte, dass er mirgegenüber keine Gefühle hat und auch nie wirklich welche vorhandenwaren. Als ich das hörte, fand ich es sehr hart und habe dieKonsequenzen gezogen." Rico: "Wie Romy mit mir umgegangen ist, wiesie mich genommen hat, wie ich bin - das ist eigentlich ein Traumgewesen. Rein rational ist es richtig dumm von mir, dass es nichtfunktioniert.""Hochzeit auf den ersten Blick: Tatsächlich Liebe?!", produziertvon Redseven, am Sonntag, 2. April 2017, 17:45 Uhr in SAT.1.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Dagmar ChristadlerKommunikation/PR · Factual & Sports Tel.: +49 (89) 9507-1185 Email:Dagmar.Christadler@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susanne Karl Telefon +49 (89) 9507-1173 Email:Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell