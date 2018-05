Hochzeit in Windsor: NDR Fernsehen zeigt die schönsten Bilder des Tages

Hamburg (ots) - Es dürfte die Traumhochzeit des Jahres 2018 sein:Prinz Harry und Meghan Markle geben sich am Sonnabend, 19. Mai, dasJawort. Getraut werden sie in Windsor in der St. George's Chapel,danach geht es mit der Kutsche durch die Stadt. Das NDR Fernsehenändert aus diesem Anlass am 19. Mai, ab 20.15 Uhr sein Programm: Ineinem zehnminütigen Weltbilder Spezial "Hochzeit in Windsor" um 20.15Uhr fasst die Moderatorin Julia-Niharika Sen gemeinsam mit demAdelsexperten Rolf Seelmann-Eggebert den Tag der Hochzeit zusammen.ARD-Korrespondentin Julie Kurz berichtet live aus Windsor. Dernachfolgende Spielfilm "Natürlich die Autofahrer" verschiebt sich umzehn Minuten.Um 21.45 Uhr zeigt das NDR Fernsehen "Prinz Harry und MeghanMarkle - Die Hochzeit mit Rolf Seelmann-Eggebert". Seelmann-Eggebert,der bereits viele royale Hochzeiten begleiten durfte, kommentierthier die Ereignisse des Tages rund um die Eheschließung in Windsor.Im Anschluss um 22.30 Uhr gibt die Dokumentation "Prinz Harry - DerRebell unter den Royals heiratet" exklusive Einblicke in das Lebendes Prinzen, der einst als Enfant terrible galt und heute derheimliche Star im britischen Königshaus ist.Die nachfolgenden Programme verschieben sich um jeweils 90Minuten. Im Ersten sind am Sonntag, 20. Mai, die NDR Sendungen "DasHochzeitsfest in Windsor" mit Rolf Seelmann-Eggebert um 14.10 Uhr undanschließend um 13.30 Uhr "Prinz Harry - Der Rebell unter den Royalsheiratet" zu sehen.Programmänderung für Sonnabend, 19. Mai im NDR Fernsehen: WeltbilderSpezial "Hochzeit in Windsor", 20.15 UhrPrinz Harry und Meghan Marke - Die Hochzeit mit RolfSeelmann-Eggebert, 21.45 Uhr Prinz Harry - Der Rebell unter denRoyals, 22.30 UhrPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina Brinkerpresse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell