Koblenz (ots) -Herr Oberstarzt Prof. Dr. Friemert, als Leiter der AG Einsatz-,Katastrophen- und Taktische Chirurgie der Deutschen Gesellschaft fürUnfallchirurgie (DGU), stehen Sie im regelmäßigen Erfahrungsaustauschmit Ihren zivilen Kollegen. Die Wehrmedizin hat sich mit Beginn derAuslandseinsätze der Bundeswehr Anfang der 90ziger Jahre starkverändert. Eine hochwertige Individualmedizin ist an die Stelle dersogenannten "Kriegsmedizin" gerückt. Vor dem Hintergrund derTerroranschläge von Paris, Brüssel, München und Berlin hat der zivilemedizinische Sektor ein vermehrtes Interesse an den Erfahrungen, dieder Sanitätsdienst der Bundeswehr in den Auslandeinsätzen gemachthat.Welche Auswirkungen hat die Abkehr von der sogenanntenKriegsmedizin hin zur Individualmedizin für die medizinischeVersorgung der Soldatinnen und Soldaten in den Auslandseinsätzen?Die Auswirkungen waren dramatisch. Die Kriegsmedizin, insbesonderedie Kriegschirurgie, ist eine Medizin der absolut reduzierten Mittel,die Behandlung kann nur auf einem extrem niedrigen und reduziertenNiveau durchgeführt werden, was zu einer erheblichen Veränderung desBehandlungsergebnisses führt. So sind im Rahmen derkriegschirurgischen Behandlung sehr viel häufiger Amputationen derExtremitäten erforderlich, als rein medizinisch notwendig wäre. DieAbkehr von der Kriegsmedizin hin zur Individualmedizin hat denSanitätsdienst vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Zum einenwar es erforderlich, das ärztliche und nicht ärztliche Personal soaus- und weiterzubilden und vor allen Dingen in Übung zu halten, dassdiese im Auslandseinsatz den Forderungen voll gerecht werdenkönnen.Des Weiteren war es erforderlich, das Material und auch dieInfrastruktur so anzupassen, dass das Personal auf dem gefordertenNiveau arbeiten kann.Welche Folgen hatte der Wandel für das Sanitätspersonal derBundeswehr?Die Folgen für das Sanitätspersonal waren enorm. Insbesonderemussten erhebliche Ausbildungsanstrengungen unternommen werden, umdas ärztliche wie nicht ärztliche Personal für die Auslandseinsätzemedizinisch, wie aber auch militärisch, zu qualifizieren. DasBesondere und die Herausforderung der Auslandseinsätze waren undsind, dass diejenigen, die im Auslandseinsatz im Sanitätsdiensteingesetzt werden, eine sehr breite Ausbildung in dernotfallmedizinischen Behandlung besitzen müssen. Trotz allerAnstrengungen bleibt das Personal auch im Auslandseinsatz einebegrenzte Ressource, die nur dadurch kompensiert werden kann, dassdie Ausbildung des Personals sehr breit und umfassend durchgeführtwird. Dadurch hat sich das ärztliche wie nicht ärztliche Personal inden letzten 20 Jahren erheblich weiter- und höherqualifiziert und hatz.T. das Niveau im zivilen Bereich überschritten. Insbesondere hatsich die Ausbildung des gesamten Personals auf die Behandlungschwerer Notfälle, insbesondere mit Schuss- undExplosionsverletzungen, ausgerichtet; dieses gilt im Übrigen auch fürKonzepte der präklinischen Rettung im Felde, also z.B. das Bergen undRetten unter Beschuss. Hier haben uns nicht nur die Maxime, sondernauch die Einsatzerfahrungen dazu gezwungen, jeden einzelnen, aberauch den gesamten Sanitätsdienst, fachlich wie militärisch erheblichweiterzuentwickeln und weiterzubilden. Das Ergebnis dieserEntwicklung ist an dem ausgesprochen hohen Ansehen, welches derSanitätsdienst im Einsatz bei allen anderen Nationen genießt, zuerkennen.Weshalb haben gerade jetzt die zivilen Notfallmediziner eingesteigertes Interesse an den Erfahrungen der Militärärzte?Wie Sie wissen, hat sich der internationale Terrorismus erheblichverstärkt, er ist mittlerweile in Europa und auch in Deutschlandangekommen. Die Terroristen verwenden für ihre Attentate überwiegendSchuss- und Explosionsmittel. Dabei handelt es sich üblicherweise umdie gleichen Waffen und Waffensysteme, die im Krieg verwendet werden.Somit entstehen bei den entsprechenden Attentaten, wie in Paris oderBrüssel, die klassischen Kriegswunden, die wir als Sanitätsoffiziereaus dem Auslandseinsatz kennen. Gott sei Dank hat die BundesrepublikDeutschland in den letzten 60 bis 70 Jahren keinen Bedarf gehabt,sich mit diesen Kriegswunden zu beschäftigen. Dieses hat sich durchdie Verbreitung des internationalen Terrorismus geändert. Man kannsagen, dass auf Grund des internationalen Terrorismus und der damitverbundenen Anschläge die Kriegsverletzungen nach Deutschland undnach Europa zurückgekehrt sind. Da die zivilen Kollegen und daszivile medizinische Versorgungssystem keinerlei Erfahrungen und Übungin der Behandlung dieser Verletzungen und der damit zusammenhängendentaktisch strategischen Handlungsweisen präklinisch wie klinisch hat,ist es nur logisch, dass der Sanitätsdienst der Bundeswehr diesesKnow-how, diese Erfahrungen und Kenntnisse dem zivilen medizinischenVersorgungssystem zur Verfügung stellt. Ein hervorragendes Beispieldieser zivil-militärischen Kooperation ist die Zusammenarbeit desSanitätsdienstes der Bundeswehr mit z.B. der Deutschen Gesellschaftfür Unfallchirurgie, aber auch der Deutschen Gesellschaft fürAllgemein- und Viszeralchirurgie oder der Deutschen Gesellschaft fürGefäßchirurgie, im präklinischen Bereich auch der DeutschenGesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin.An welchen Erfahrungspotentialen sind die zivilen Kollegenbesonders interessiert?Es gibt zwei wesentliche Themenbereiche, an denen die zivilenKollegen interessiert sind. Zum einen die rein medizinischen Themen,wie die Behandlung von Schuss- und Explosionsverletzungen. DieseVerletzungsentitäten liegen in Deutschland kaum vor, so dasskeinerlei Erfahrungen damit bestehen. Der zweite Aspekt aber ist,dass die Schuss- und Explosionsverletzungen penetrierendeVerletzungen sind, die eine völlig andere Blutungsdynamik aufweisenals "normale" schwere Unfälle und damit in der Frage der taktischstrategischen Behandlung, vor allen Dingen bei einem Massenanfall vonsolchen Verletzten, anders zu handeln ist, als dieses dasmedizinische System in Deutschland gewohnt ist. In der Präklinik wiein der Klinik sind völlig andere taktisch strategische Entscheidungenzu treffen, die eben der besonderen Situation eines Terrorattentatesgeschuldet ist. Dieses hat zum einen mit den Verletzungen(penetrierende Verletzungen, hohe Blutungsraten, hohes Versterben) zutun, wie aber auch einem Unterschied in der terroristischen Lage ansich. Diese unterscheidet sich immanent von einem Massenunfall z.B.durch eine Massenkarambolage auf der Autobahn. Während letztere klardefiniert und endlich ist, ist beispielsweise nie klar, wann einterroristisches Attentat wirklich zu Ende ist, somit ist auch nieklar, wie viele Patienten wirklich versorgt werden müssen. Dieseskleine Beispiel soll nur zeigen, dass erhebliche Unterschiede in derLage eines Massenanfalls von Verletzten (MANV) durch einen Autounfallim Vergleich zu einem MANV bei einem Terrorattentat bestehen.Welche Maßnahmen müssen aus Sicht der DGU-AG Einsatz-,Katastrophen- und Taktische Chirurgie getroffen werden, um dieVersorgung von Verletzten bei Terroranschlägen zu verbessern?Im Wesentlichen müssen die zivilen Kollegen in der Behandlung vonSchuss und Explosionsverletzungen, wie auch in Fragen der taktischstrategischen Medizin und Entscheidungsfindung geschult undausgebildet werden. Verschiedene Fachgesellschaften haben dazu fürihren Fachbereich Ausbildungsprogramme, wie z.B. Kurse, zu denentsprechenden Fragestellungen entwickelt, und diese werden auchschon durchgeführt. Die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgieführt gerade einen Kurs Terror und Desaster Surgical Care (TDSC ®)ein, bei dem es im Wesentlichen um die chirurgischen innerklinischenBelange geht. Die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- undViszeralchirurgie hat über die CARMIN (Pendant zur EKTC der DGU)ebenfalls einen Kurs entwickelt, indem Viszeralchirurgen in derBehandlung von penetrierenden Verletzungen im Bereich des Bauch unddes Thorax ausgebildet und geschult werden.Die DGU hat mit dem Sanitätsdienst der Bundeswehr einen5-Punkteplan entwickelt, um das Traumanetzwerk der DGU nutzend, dieWissensinhalte möglichst schnell in der Fläche vermitteln zu können.Meiner Ansicht nach ist die Vermittlung von Wissensinhalten derentscheidende Punkt, um die Versorgung von Verletzten beiTerroranschlägen in Deutschland deutlich zu verbessern. Flankiertwerden diese Maßnahmen natürlich durch organisatorische Maßnahmensowie politische Aktivitäten.Die Akademie der Unfallchirurgie (AUC) organisiert im Auftrag derDGU regionale Informationstage zu "Terroranschläge - eine neuetraumatologische Herausforderung". An wen sind dieseInformationsveranstaltungen gerichtet?Es ist richtig, dass die Deutsche Gesellschaft für UnfallchirurgieInformationstage zu Terroranschlägen durchgeführt hat. Der letztefindet am kommenden Wochenende in Koblenz statt. In 52Traumanetzwerken sind insgesamt 600 Kliniken zusammengeschlossen, diedie Versorgung von schwer verletzten Patienten rund um die Uhrsicherstellt. Das Ziel der Informationstage war es nun, sämtlicheTraumanetzwerke zum einen darüber zu informieren, welche Unterschiedebei terroristischen Anschlägen gegenüber unseren normalen Unfällenbestehen, um hier eine Sensibilität zu schaffen. Des Weiteren warAufgabe der Informationstage, die Traumanetzwerke über dieAktivitäten und Planungen der Deutschen Gesellschaft fürUnfallchirurgie über die AUC zu informieren. Man kann sagen, dassdiese Informationstage einen großen Erfolg darstellen, da auchdadurch das Informationsdefizit klar geworden ist, und vor allenDingen viel Verständnis dafür entwickelt werden konnte, dass sichjedes Traumanetzwerk mit dem Themenbereich Terroranschlägeauseinandersetzen muss, unter dem Motto "Terroranschläge sindanders".Hinweis: Am 24./25.02.2017 findet im BundeswehrzentralkrankenhausKoblenz eine Informationsveranstaltung der DGU zum Thema"Terroranschläge - eine neue traumatologische Herausforderung" statt.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum SanitätsdienstTelefon: 0261 896 13103pizsanitaetsdienst@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Sanit?tsdienst, übermittelt durch news aktuell