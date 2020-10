Hochtief wegen Corona-Krise mit weniger Gewinn

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

ESSEN (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie hinterlässt weiterhin beim Baukonzern Hochtief Spuren.



Vor allem liefen die Geschäfte des spanischen Autobahnbetreibers Abertis , an dem Hochtief rund 20 Prozent hält, wegen der Krise erneut deutlich schlechter.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sei von Juli bis September im Jahresvergleich um ein Viertel auf 136 Millionen Euro zurückgegangen, teilte der MDax -Konzern am Donnerstag in Essen mit. Rechne man den Beitrag aus der Finanzbeteiligung an dem spanischen Autobahnbetreiber Abertis heraus, dann sei der operative Nettogewinn um knapp 11 Prozent gesunken. Der Umsatz schrumpfte in dem Zeitraum um fast 12 Prozent auf 5,96 Milliarden Euro.

Trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie rechnet Hochtief damit, dass weiter in den Märkten, wo Hochtief unterwegs ist, investiert wird. Hochtief habe in Nordamerika, in der Region Asien-Pazifik und Europa für das laufende vierte Quartal Zielobjekte im Wert von rund 50 Milliarden Euro und für die Zeit darüber hinaus weitere Projekte im Umfang von 540 Milliarden Euro identifiziert, hieß es weiter. Zu seinen Jahreszielen äußerte sich Hochtief erneut nicht./mne/jha/