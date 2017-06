Hochtief wächst schneller als die Branche!

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Liebe Leser,

der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) hat die Bauprognose für 2017 und 2018 nach oben korrigiert. Weil die Baukonjunktur sich besser entwickle als noch zu Jahresbeginn erwartet, hebe der Verband die Jahresauftaktprognose für die Umsätze des Gewerbes nominal von 5% auf 6% an (real: 4%), sagte HDB-Präsident Peter Hübner am 31. Mai 2017. Für das kommende Jahr erwartet der HDB demnach ein weiteres Umsatzplus in Höhe von 5,5%.

So entwickelten sich Gewinn und Umsatz bei Hochtief!

Mit der Hochtief AG hatte zuletzt ein Schwergewicht der Branche Quartalszahlen vorgelegt, die die positive Prognose des HDB bestätigen und sogar noch übertreffen. So stieg das bereinigte operative Konzernergebnis des MDAX-Unternehmens per Ende März auf Jahresbasis um 30,1% auf 93,3 Mio. Euro. Nominal legte der Konzerngewinn sogar um 39,5% auf 88,3 Mio. Euro zu.

„Zurückzuführen ist diese Gewinnsteigerung auf eine höhere Gewinnmarge und ein beschleunigtes Umsatzwachstum“, kommentierte der Baukonzern in der Pressemitteilung zur Vorlage des Zwischenergebnisses. Beim Umsatz verzeichnete Hochtief auf Jahresbasis ein Plus von 16,6% auf gut 5,1 Mrd. Euro. Bei der operativen PBT-Marge legte das Unternehmen von 3,6% im Vorjahresquartal um 20 Basispunkte auf 3,8% zu.

Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt!

Auf Basis der guten Ergebnisse zum Jahresstart bekräftigte Hochtief die Prognose für das Gesamtjahr. Demnach rechnet das MDAX-Unternehmen mit einem operativen Konzerngewinn zwischen 410 und 450 Mio. Euro, was einem Plus von 13% bis 25% gegenüber dem Geschäftsjahr 2016 entsprechen würde. Der Umsatz soll um mehr als 10% steigen. „Die starke Bilanz verleiht dem Konzern Flexibilität für weitere Möglichkeiten, Kapital einzusetzen“, kommentierte Hochtief-Chef Marcelino Fernández Verdes.

Ja, mit nur 1.000 Euro können Sie jetzt reich werden:

Rolf Morrien – Aktien-Analyst und Börsen-Profi – zeigt Ihnen heute kostenlos, wie Sie selbst als blutiger Anfänger an der Börse reich werden können. UND DAS MIT NUR 1.000 € EINSATZ!

Das geht nur an der Börse und mit Rolf Morriens kostenlosen Leitfaden „Reich mit 1.000 €“!

>> Fordern Sie den Report jetzt HIER absolut kostenfrei an!

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.