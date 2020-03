Hochtief: Trendwende?

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Am 01. März hatten wir in den RuMaS Trading-Tipps auf eine Short-Chance mit Hochtief ISIN: DE0006070006 aufmerksam gemacht. Wir hatten eine Fortsetzung des Abwärtstrends vermutet und einen Einstiegskurs genannt. Schon am 08. März konnten wir einen Volltreffer mit einem Gewinn von 10,24 Prozent melden. Am 15. März hatte sich der Gewinn bereits auf über 30 Prozent angestaut und wir hatten unseren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



