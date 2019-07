Hochtief-Tochter Cimic wächst leicht - Prognose bestätigt

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

SYDNEY (dpa-AFX) - Die Gewinne der australischen Hochtief-Tochter Cimic sind im ersten Geschäftshalbjahr leicht gestiegen.



Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legte das Ergebnis unter dem Strich um rund ein Prozent auf 366,7 Millionen australische Dollar (knapp 230 Millionen Euro) zu, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz wuchs zudem um 0,3 Prozent auf knapp 7 Milliarden Dollar.

Die Aktionäre erhalten daher eine weitgehend stabile Zwischendividende. Das Unternehmen will für die erste Jahreshälfte 71 Cent je Aktie Dividende zahlen, zuvor waren es 70 Cent. Hauptprofiteur ist die Konzernmutter Hochtief, die wiederum mehrheitlich zum spanischen Infrastrukturkonzern ACS gehört. Die Aktie von Hochtief lag kurz nach Handelsbeginn mit einem Prozent im Minus. Das Cimic-Management peilt auch weiterhin einen Gewinn von 790 bis 840 Millionen Dollar in diesem Jahr an. Das wären bis zu knapp acht Prozent mehr als 2018.

Das Unternehmen sieht ein positives Umfeld in seinen Kernmärkten, vor allem im Bergbaubereich. Der Auftragsbestand stieg um rund 6 Prozent auf 36,8 Milliarden Dollar. Der Auftragseingang belief sich im ersten Halbjahr auf 8,3 Milliarden Dollar./kro/nas/fba