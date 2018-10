Hochtief-Tochter Cimic ergattert weiteren Minenauftrag von BHP

SYDNEY (dpa-AFX) - Die australische Hochtief -Tochter Cimic hat einen weiteren Großauftrag erhalten.



Die zum Unternehmen gehörende Gesellschaft Thiess werde für den australisch-britischen Rohstoffkonzern BHP für weitere fünf Jahre Dienstleistungen in der "Mt Arthur Mine" in der australischen Region New South Wales übernehmen, teilte Cimic am Montag mit.

Das Auftragsvolumen belaufe sich auf 1,2 Milliarden australische Dollar (rund 738 Mio Euro). Thiess wird für BHP unter anderem Minenplanung, Bohr- und Sprengarbeiten sowie den Abbau von Kohle übernehmen./mne/elm/fba