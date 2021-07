Hochtief-Tochter Cimic bestätigt Prognose - Aktie deutlich im Plus

SYDNEY (dpa-AFX) - Die australische Hochtief-Tochter Cimic blickt nach einem Umsatz- und Gewinnplus weiter zuversichtlich auf 2021 und die Zeit danach.



Die Infrastrukturprogramme in vielen Ländern zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und der deshalb stark anziehende Auftragseingang stimmen Unternehmenschef Juan Santamaria zuversichtlich. Für das laufende Jahr bestätigte er die Prognose eines Gewinns von 400 Millionen bis 430 Millionen australischen Dollar (249 bis 267 Mio Euro).

In den ersten sechs Monaten des Jahres verdiente der Konzern 208 Millionen australische Dollar und damit 34 Prozent weniger als vor einem Jahr. Bereinigt um die Folgen des Verkaufs von Sparten hatte der Gewinn im ersten Halbjahr 2020 allerdings nur 108 Millionen Dollar betragen. Der Konzernumsatz zog auf vergleichbarer Basis um knapp elf Prozent auf 7,1 Milliarden Dollar an. Der Kurs der Cimic-Aktien, die zu 77 Prozent Hochtief gehören, zog an der Börse in Sydney deutlich an. Die Hochtief-Papiere gewannen am Mittwochmorgen im vorbörslichen Geschäft etwas mehr als ein halbes Prozent hinzu./zb/mne/mis