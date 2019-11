Hochtief: Startet die Aktie jetzt endlich durch?

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Zuletzt hatten wir am 02. Juni über Hochtief ISIN: DE0006070006 berichtet. Der Titel des Beitrags war: „Hochtief: Nächste Unterstützung verloren! Kursziel 100 Euro?“ In diesem Artikel hatten wir über einen laufenden Short-Trade berichtet, der mit dem vorgeschlagenen Zertifikat bereits über 70 Prozent in der Gewinnzone lag. Danach musste man aber sehr gut auf den Gewinn aufpassen, denn die Aktie bewegte sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung