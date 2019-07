Hochtief: Jetzt kommt es darauf an

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Die am 18. Juli zwischen 106,60 und 100,00 Euro gerissene Kurslücke konnte von den Käufern in den letzten Tagen geschlossen werden. Damit hat die am gleichen Tag auf dem Niveau von 93,75 Euro begonnene Rallye ihr erstes Ziel erreicht. Dass es nun zu Gewinnmitnahmen kommt, kann nicht überraschen.

Die entscheidende Frage wird deshalb für die Anleger sein, wie weit diese ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung