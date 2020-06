Hochtief-Aktie: Das sollten Sie als Anleger beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Nachdem die letzten Tage von fallenden Kursen geprägt waren, kehren am Dienstag die Käufer an den deutschen Aktienmarkt zurück. Der DAX notiert am späten Nachmittag mit 3,8 Prozent im Plus, für den MDAX stehen zur Stunde Kursgewinne von 2,54 Prozent zu Buche. Bester Performer bei den mittelgroßen Unternehmen ist die Aktie des Essener Baukonzerns Hochtief, die sich um 7 Prozent verbessert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung