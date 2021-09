Hochtief-Aktie: Das sind absolute Top-Signale!

Die Hochtief-Aktie hat in den letzten Tagen wieder klare Aufwärtsimpulse gezeigt, die zum Wiederanstieg über die 50-Tage-Linie (EMA50) geführt haben. Zum Auftakt in die neue Woche gewann der Anteilsschein 2,53 Prozent hinzu. Dabei entstand eine Kurslücke (Gap up), die die Aktie über den langfristigen, seit Juni 2018 bestehenden Abwärtstrend hievte. Diesen Ausbruch gilt es in den nächsten Tagen zu bestätigen.

