Hochtief-Aktie: Ein ewiger Underperformer!

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Die Hochtief-Aktie verlor von Jahresbeginn bis vor einer Woche 30 Prozent an Wert. In den letzten Tagen konnte sich die Aktie des internationalen Baukonzerns aber wieder stark erholen und legte gut 20 Prozent zu. Was ist momentan los mit der Hochtief-Aktie?

Die Neuordnung der Beteiligungsverhältnisse

Wie stark Hochtief vom Ukraine-Krieg betroffen ist, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Tatsache ist jedoch, dass der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung