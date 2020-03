Hochtief Aktie: Top Level für Gegenbewegung!

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Hochtief Aktie | ISIN:DE0006070006 | WKN:607000

Bereits seit Anfang 2017 befindet sich dieses Wertpapier auf dem absteigenden Ast. Mit fast 40,00 Euro wurde nun das vorläufige Tief generiert. So wie es momentan aussieht, ist der Anteilschein in eine Kurserholung übergegangen. Denn die Bullen der Hochtief Aktie fanden sehr gute Unterstützung durch vergangene Tiefpunkte (34,64 und 52,00 Euro). In der Regel stützen diese ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



