Hochtief-Aktie: Kommen jetzt Konjunkturprogramme?

Der Kurs von Hochtief ist kräftig abgesackt, doch könnte das Unternehmen am Ende nicht einer der großen Profiteure werden? Vielleicht, denn es ist davon auszugehen, dass viele Regierungen nun versuchen, eine Rezession zu verhindern. In den bisherigen Krisen wurde deshalb mehr und mehr in Infrastrukturprojekte investiert. Hochtief gehört zu den größten Unternehmen in diesem Bereich und könnte den einen oder anderen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



