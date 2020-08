Hochtief Aktie: Geld für eigene Aktien!

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Hochtief kaufte zuletzt weiterhin eigene Aktien zurück. Dafür haben sie also Geld – was durchaus als Zeichen der finanziellen Stärke gesehen werden kann. Denn wenn größere Liquiditätsprobleme bestehen würden, würden die vorhandenen Mittel wohl kaum für Rückkäufe eigener Aktien eingesetzt. Die jüngsten Zahlen von Hochtief sind die für die Zeit vom 4. bis zum 7. August 2020, jeweils einschließlich. In dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung