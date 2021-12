Hochtief-Aktie: Es passiert nicht mehr viel!

Dank Corona, Zinssorgen und politischer Entwicklungen erlebten unzählige Aktien in den letzten Monaten viel Bewegung. Die Hochtief-Aktie zeigt sich inmitten schwer verunsicherter Märkte da schon fast als seltene Ausnahme. Zwar blieb das Papier in den vergangenen Monaten nicht unbedingt am Fleck stehen, mit neuen Signalen geizte es aber.

Schon seit den Sommermonaten lässt sich ein Seitwärtstrend zwischen 65 und 70 Euro beobachten,



