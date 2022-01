Hochtief-Aktie: Der Druck von oben nimmt zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

Die Aktie des Essener Baukonzerns Hochtief hat in den vergangenen Tagen deutliche Aufwärtsimpulse zeigen können. Seit dem 20. Dezember sind die Notierungen in der Spitze um mehr als 16 Prozent gestiegen. Am Mittwoch erreichte der Kurs ein Hoch bei 73,78 Euro und kam am Donnerstag wieder etwas zurück. Die Aktie ist in eine dichte Widerstandszone hineingelaufen, die sich von 70,80 bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung